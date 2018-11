Kurs Playway rośnie po publikacji wyników

Inwestorzy pozytywnie przyjęli wyniki kwartalne producenta gier komputerowych. W pierwszych minutach poniedziałkowego handlu akcje Playwaya drożały o ponad 7%.

W III kwartale 2018 roku Playway zwiększył sprzedaż o ponad 25% rdr i wypracował 6,9 mln zł zysku przypadającego na jednostkę dominującą. O ile na poziomie sprzedaży wyniki przekroczyły rynkowy konsensus, to już na poziomie zysków analitycy oczekiwali nieco więcej. Mediana prognoz analityków opracowana przez PAP Biznes zakładała bowiem zysk netto na poziomie 8,9 mln zł.

Wyniki finansowe Playwaya za III kwartał, dane w mln zł 3Q2018 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2018 rdr















Przychody 20,2 19,5 3,9% 25,2% -23,2% 58,4 109,1% EBITDA 11,9 12,6 -5,2% 28,6% -36,7% 35,9 166,0% EBIT 11,8 12,5 -5,6% 28,4% -36,9% 35,7 166,3% zysk netto j.d. 6,9 8,9 -22,0% -9,6% -55,5% 37,2 247,7%















marża EBITDA 58,9% 64,5% -5,56 1,60 -12,57 61,41% 13,15 marża EBIT 58,4% 64,2% -5,80 1,48 -12,69 61,02% 13,11 marża netto 34,2% 45,4% -11,23 -13,12 -24,78 63,66% 25,37

Mimo to inwestorzy pozytywnie przyjęli informacje ze spółki. O 9:13 akcje Playwaya drożały o 7,2%, osiągając cenę 141 zł przy obrotach przekraczających 2,6 mln zł. Od początku 2018 roku kurs Playwaya wzrósł o ponad 106%.

"W trzecim kwartale 2018 roku Grupa utrzymała wysoki poziom monetyzacji gry Car Mechanic Simulator 2018 na systemy iOS i Android. Jest to najlepiej monetyzująca się gra mobilna w historii Grupy. Wydana została gra Ultimate Fishing Simulator przez spółkę Ultimate Games S.A. (przejście z Early Access). Premiera okazała się dużym sukcesem zarówno pod względem sprzedażowym, jak i pod względem ocen gry w mediach i wśród graczy. UFS jest obecnie najwyżej ocenianym symulatorem wędkowania na świecie, w produkcji znajdują się płatne dodatki DLC" - informuje Playway w raporcie kwartalnym.

"Grupa skupia się na budowaniu zainteresowania swoimi przyszłymi grami w serwisie STEAM, tworząc listy zainteresowanych zakupem poprzez Steam Wishlist.W trzecim kwartale prace skupiły się na budowaniu zapisów m.in. na gry: Thief Simulator, UBOAT, Junkyard Simulator, Mr. Prepper, Cooking Simulator, Tresure Hunter Simulator, The Beast inside, Contraband Police, Space Mechanic Simulator. Do mniej udanych premier należy zaliczyć grę The Works of Mercy. Tytuł nie uzyskał jeszcze rentowności" - dodaje spółka.

KK/PAP