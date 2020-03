Spłaty kredytów hipotecznych we Włoszech zawieszone z powodu epidemii

Włoskich kredytobiorców hipotecznych mogą czekać wakacje kredytowe. Wiceminister gospodarki 10 marca poinformowała, że spłaty kredytów zostaną zawieszone z powodu epidemii koronawirusa. Moratorium przygotowywane jest we współpracy z bankami.

Kredytobiorcy hipoteczni w całych Włoszech nie będą spłacali rat w czasie epidemii, poinformował Reuters, powołując się na wywiad radiowy, jakiego udzieliła 10 marca Laura Castelli, wiceminister gospodarki i finansów. Zapytana o możliwość zawieszenia spłat zobowiązań gospodarstw domowych, wiceminister potwierdziła, że taka opcja jest przygotowywana.

"The Financial Times" wskazuje, że procedurę wprowadzenia moratorium na spłaty przygotowuje rząd wspólnie z bankami. W pakiecie przewidziano wstrzymanie płatności zobowiązań podatkowych i odsetek dla małych przedsiębiorstw i konsumentów w trakcie kryzysu. Nie wskazano, jak długo potrwać by mogło zawieszenie regulowania zobowiązań.

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił w poniedziałek, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju w związku z szerzeniem się koronawirusa. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia. Kontrolowany będzie napływ osób z zagranicy.

Najnowszy bilans koronawirusa we Włoszech to 463 zmarłych i ponad 9 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażeń.

