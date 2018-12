Konta osobiste: promocje – grudzień 2018 r.

Banki nie rozpieszczają w sposób szczególny nowych klientów, którzy zdecydują się na otwarcie konta osobistego w grudniu – miesiącu okazji oraz prezentów. Maksymalna kwota do zgarnięcia pozostała taka sama jak przed miesiącem. Warto jednak dodać, że lista dostępnych promocji wydłużyła się o nowe propozycje.

Do obowiązujących przed miesiącem promocji dołączyły nowe oferty od mBanku, Alior Banku oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Dwie pierwsze z nich proponują premię pieniężną, którą można przeznaczyć na dowolny cel. mBank wycenia przeniesienie wpływu wynagrodzenia do banku na 200 zł, z kolei w promocji Alior Banku oraz Bankier.pl będą się liczyć wpływy z dowolnego źródła oraz płatności bezgotówkowe. Wybierając tę ofertę, można zyskać 100 zł. T-Mobile Usługi Bankowe zachęca bonem do Allegro na kwotę 100 zł.

Dla poszukujących nowego dostawcy usług bankowych przygotowaliśmy małą ściągę – zestawienie promocji, które pomoże wybrać odpowiedni rachunek z bonusem. W pierwszej kolejności wzięliśmy na tapet oferty z najwyższą premią pieniężną i bez ograniczeń wiekowych. Druga część to pozostałe propozycje – z niższymi bonusami, nagrodami rzeczowymi czy lepszymi warunkami cenowymi konta. Wśród poniższych ofert znajdują się wyłącznie promocje dla nowych klientów organizowane przez same banki oraz przygotowane dla czytelników Bankier.pl. Nie wzięliśmy pod uwagę promocji kont typu VIP oraz ofert dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”.

Miejsce I: Bank Pocztowy – 510 zł za założenie konta i przelewy na Ukrainę

Ile można zarobić na promocji?

Zainteresowani założeniem jednego z dostępnych kont osobistych w Banku Pocztowym mogą przy okazji zdobyć do 510 zł premii w ciągu sześciu miesięcy, wysyłając środki na Ukrainę.

Jakie są warunki promocji?

Otwarcie rachunku to dopiero pierwszy krok do zgarnięcia premii. Pozostałe wymogi podstawowe to wyrażenie zgód marketingowych oraz dokonanie minimum jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu naliczania premii. Premia przypada za zrealizowanie przelewu na Ukrainę, jednak nie z wykorzystaniem zwykłego przelewu, a za pomocą systemu MoneyGram. Bank nalicza premię od pierwszej transakcji w danym miesiącu, która opiewa na maksymalnie 2250 zł. Każdego miesiąca jest do zdobycia do 85 zł.

Promocja jest dostępna dla nowych klientów, czyli osób na rzecz których bank nie prowadził przez ostatnie trzy miesiące konta osobistego. Okres karencji naliczany jest od początku miesiąca, w którym złożono wniosek.

Oferta jest dostępna do 30 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Pocztowego Konta bez Ograniczeń, Bliskiego Konta Pocztowego.

Miejsce II: mBank – 200 zł za przelew wynagrodzenia

Ile można zarobić na promocji?

mBank zachęca nowych klientów promocją „Premia z mBankiem za wynagrodzenie”, która pozwoli zarobić w sumie 200 zł. Maksymalny bonus składa się z czterech premii miesięcznych w wysokości kolejno 20 zł, 80 zł, 50 zł oraz 50 zł.

Jakie są warunki promocji?

Wytyczne, jakie stawia bank przed klientami nie należą do skomplikowanych. Na listę wymogów składają się otwarcie konta przez dedykowaną stronę internetową, zawarcie umowy o ROR oraz złożenie wniosku o przeniesienie wynagrodzenia przez infolinie lub samodzielnie – w bankowości internetowej. 200 zł wpadnie na ROR, jeśli będzie na nim lądować wynagrodzenie przez trzy kolejne miesiące następujące po miesiącu, w którym otwarto rachunek.

Wnioski o promocyjne konto można składać do 28 lutego 2019 r. Promocja dotyczy wyłącznie eKonta standard. Zainteresowanie rachunkiem mogą zgłaszać osoby, które po 1 stycznia 2016 r. nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta (osobistego lub oszczędnościowego) w mBanku.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia eKonta standard.

Miejsce II: Santander – 4 x 50 zł za wpływ wynagrodzenia

Ile można zarobić na promocji?

Podobną promocję do wyżej już opisanej posiada także Santander Bank Polska. Klienci, którzy spełnią kryteria wyłuszczone w regulaminie promocji mogą otrzymać 200 zł.

Jakie są warunki promocji?

Aby liczyć się w walce o dodatkowy zastrzyk gotówki, należy:

otworzyć konto osobiste z kartą debetową,

złożyć wniosek o nadanie dostępu do bankowości internetowej banku,

wydać dyspozycję przekazywania wynagrodzenia w wysokości min. 1000 zł oraz zagwarantować jego wpływ.

Oferta jest kierowana do osób, które po 31 marca 2018 r. nie posiadały konta w Banku Zachodnim WBK oraz Santander Banku.

Oferta jest otwarta do 31 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Jakie Chcę, Konta VIP.

Miejsce III: Citi Handlowy – 150 zł w pakiecie z premią walutową

Ile można zarobić na promocji?

Promocja "Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy" to jedna oferta z trzema nagrodami. Jedną z nich jest premia za wpływ wynagrodzenia i płatność bezgotówkową, a pozostałe to premia walutowa oraz inne warunki prowadzenia konta (darmowe konto oraz trzy bezpłatne przelewy Express Elixir na miesiąc do 30 grudnia 2020 r.).

Jakie są warunki promocji?

Aby zostać uczestnikiem promocji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, otworzyć konto Citi Priority oraz wyrazić zgody marketingowe. Premia za wynagrodzenie jest naliczana co miesiąc i wynosi 30 zł. Aby ją otrzymać za dany okres, należy zagwarantować wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł oraz dokonać jednej płatności kartą lub nośnikiem zbliżeniowym.

Oferta obejmuje także premię walutową wynoszącą od 0,80 proc. do 4,00 proc. wartości transakcji - w zależności od waluty. O bonus z tego tytułu można się starać przez 12 miesięcy. Kwota dla której nalicza się premię nie może wynosić więcej niż równowartość 20 000 zł. Warto podkreślić, że nowy cennik konta obejmuje nie tylko obniżki, ale również wzrost niektórych stawek.

Oferta dostępna dla klientów, którzy po 1 stycznia 2017 r. nie posiadali (lub współposiadali) konta osobistego lub oszczędnościowego w Citi Handlowym.

Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Citi Priority.

Miejsce III: mBank – 150 zł za aktywne korzystanie z karty debetowej

Ile można zarobić na promocji?

Tyle samo co Citi Handlowy oferuje również mBank, choć pod innymi warunkami. Promocja „eKonto z premią – II edycja” pozwoli zarobić 150 zł, jeśli klient gotówkę zastąpi płatnościami kartą lub BLIK-iem.

Jakie są warunki promocji?

Bank uzależnia wysokość premii od liczby zrealizowanych transakcji w danym miesiącu. Uczestnik, który zrealizuje min. 15 transakcji może liczyć na 30 zł , realizujący od 10 do 14 transakcji otrzymają na konto 20 zł, a ci którzy dokonają do 9 transakcji bezgotówkowych dostaną premię w wysokości 10 zł. O bonus można się starać przez pięć miesięcy. Dodatkowe warunki do spełnienia każdego miesiąca to odnotowanie wpływu na ROR (min. 1000 zł) oraz zalogowanie się na konto przez aplikację mobilną.

Do promocji mogą przystąpić osoby, na rzecz których mBank nie prowadził konta osobistego po 1 stycznia 2016 r.

Bank zamyka promocję 14 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia eKonta standard, eKonta plus.

Miejsce IV: ING Bank Śląski – 140 zł za otwarcie Konta z Lwem Direct lub Komfort

Ile można zarobić na promocji?

Tytuł promocji zdradza wysokość premii. „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” to jedna z dwóch ofert instytucji, która pozwoli zyskać na płatnościach bezgotówkowych.

Jakie są warunki promocji?

Bank przyznaje pełny bonus po spełnieniu kilku różnych warunków. Należą do nich:

100 zł za otwarcie konta przez internet oraz zrealizowanie płatności bezgotówkowych na kwotę min. 1000 zł,

bonusowe 20 zł za dokonanie trzech transakcji za pomocą systemu BLIK,

bonusowe 20 zł za zagwarantowanie wpływu wynagrodzenia na konto (min. 1000 zł).

Oferta jest zarezerwowana dla klientów, którzy miedzy 28 lutym 2017 r. a 31 październikiem 2018 r. nie byli właścicielami lub współwłaścicielami konta osobistego prowadzonego przez ING Bank Śląski.

Promocja jest otwarta do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta z Lwem Direct.

Miejsce IV: ING Bank Śląski – 140 zł za otwarcie Konta z Lwem Mobi

Ile można zarobić na promocji?

Nowi klienci ING Banku Śląskiego mają szansę otrzymać bonus w wysokości 140 zł. W tym celu należy otworzyć Konto z Lwem Mobi w ramach obowiązującej do końca miesiąca promocji rachunku.

Jakie są warunki promocji?

Na pierwszy rzut oka oferta wydaje się zbliżona do wyżej opisanej promocji. Wysokość poszczególnych bonusów jest taka sama, jednak warunki nieznacznie się różnią. W przypadku konta Mobi są to:

100 zł za otwarcie konta przez internet oraz zrealizowanie ośmiu transakcji bezgotówkowych,

bonusowe 20 zł za dokonanie trzech płatności za pomocą systemu BLIK,

bonusowe 20 zł za wpływ wynagrodzenia lub stypendium.

Bank zachował natomiast ustalenia co do długości karencji – oferta jest dostępna dla osób, które miedzy 28 lutym 2017 r. a 31 październikiem 2018 r. nie były właścicielami lub współwłaścicielami konta osobistego w banku.

Wnioski o Konto z Lwem Mobi można składać do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta z Lwem Mobi.

Miejsce V: Alior Bank i Bankier.pl – 100 zł w ramach promocji Konta Jakże Osobistego

Ile można zarobić na promocji?

Najnowsza edycja promocji „Zgarnij Premię z Kontem Jakże Osobistym Alior Banku - 2 edycja” pozwoli zarobić 100 zł. Jest to taka sama kwota, co w poprzedniej odsłonie akcji.

Jakie są warunki promocji?

Nowy klient może skorzystać z oferty, jeśli zawsze umowę o konto po dokonaniu rejestracji na specjalnie przygotowanej stronie internetowej oraz skorzysta z dedykowanego wniosku o ROR. Premia pieniężna trafi na konto, jeśli klient zagwarantuje wpływ w wysokości min. 1000 zł oraz dokona co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych.

Pod definicją nowego klienta kryją się osoby, które po 15 listopada 2016 r. nie korzystały z konta osobistego, walutowego lub Karty Kibica w Alior Banku.

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Jakże Osobistego.

Pozostałe promocje w kontach osobistych w grudniu 2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne dla klientów w określonym wieku:

Santander Bank Polska: Promocja „Studenci rządzą!”: 100 zł bonusu pieniężnego za otwarcie ROR-u z kartą debetową oraz bankowością internetową. Dodatkowe warunki to zrealizowanie dziesięciu płatności cyfrowych w podanym przez bank terminie. Wymagane posiadanie statusu studenta oraz, a także zarejestrowanie się na dedykowanej stronie internetowej. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r.

Oferty gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta:

Bank BPS: Promocja „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”. Preferencyjne warunki konta osobistego dla otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. Dzięki promocji można otrzymać niższą opłatę za prowadzenie konta osobistego, kartę debetową zwolnioną z opłaty miesięcznej oraz bezpłatne ubezpieczenie assistance przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywania ochrony. Złożenie wniosku do 31.10.2019 r.

Citi Handlowy: Promocja „Citi Priority – konto internetowe”. Klient otrzymuje zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta. Przystąpienie do promocji wymaga wypełnienia formularza promocyjnego. Możliwość otrzymania zwolnienia z opłaty za wypłatę z bankomatów obcych po wyrażeniu zgód marketingowych. Oferta pociąga za sobą zmianę cennika dla niektórych operacji. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r.

Oferty z innymi nagrodami:

Citi Handlowy: Promocja "2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority - edycja II". Podwyższona stawka na koncie oszczędnościowym w wysokości 2,50 proc. rocznie (do wkładu w wysokości 100 000 zł). Wymagane wypełnienie formularza zgłoszeniowego do promocji, wyrażenie zgód marketingowych, dokonanie trzech transakcji bezgotówkowych miesięcznie, a także utrzymanie średniomiesięcznego salda na wskazanym poziomie lub zasilenie ROR-u comiesięcznym wpływem w określonej wysokości. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r. lub do momentu przystąpienia do promocji przez 1000 uczestników.

T-Mobile Usługi Bankowe: Promocja „AlleOkazja z T-Mobile Usługi Bankowe”. Bon uprawniający do otrzymania zniżki na Allegro na kwotę 100 zł. Aby otrzymać nagrodę, należy złożyć wniosek na dedykowanej stronie internetowej, zawrzeć umowę o konto wraz z kartą debetową, zalogować się do aplikacji mobilnej oraz dokonać min. 5 transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 200 zł. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli nagród.

Monika Dekrewicz