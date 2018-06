Kłopoty z płaceniem kartami Visa w Europie

Firma Visa Inc., która wydaje karty płatnicze, poinformowała w piątek, że bada przyczyny kłopotów z płaceniem kartami kredytowymi i debetowymi w kilku krajach europejskich; według komunikatu firmy doszło do "zakłócenia obsługi" kart Visa.

"Badamy przyczyny problemu i staramy się go rozwiązać tak szybko, jak to możliwe" - ogłosiła firma, gdy pojawiły się doniesienia, że posiadacze jej kart mieli kłopoty ze zrealizowaniem płatności w Wielkiej Brytanii, Irlandii i kilku innych krajach europejskich.

Bank HSBC poinformował, że problemy z kartami Visa wynikają z zakłóceń, które dotknęły znaczną część sektora kart płatniczych, ale nie dotyczą one pobierania gotówki z bankomatów.

Firma Paymentsense, która realizuje płatności dokonane za pomocą kart, poinformowała w piątek po południu, że transakcje zostały wznowione, są jednak powolne z powodu opóźnień, jakie wynikły z wcześniejszych zakłóceń.

O kłopotach z płatnościami kartami Visa w Polsce informują także niektóre banki. mBank poleca korzystanie z BLIK lub plastików innych organizacji. Visa poinformowała na Twitterze, że niektóre transakcje jej kartami w Europie nie są przetwarzane. Organizacja próbuje dociec przyczyn i deklaruje, że będzie starać się jak najszybciej usunąć awarię.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.