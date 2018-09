Jakie zyski osiąga Media Corporation, były producent programu „Jaka to melodia”?

Jeszcze do niedawna producentem programu „Jaka to melodia” była firma Media Corporation, a jego gospodarzem Robert Janowski. Przyjrzeliśmy się finansom producenta tego jednego z najpopularniejszych w Polsce teleturniejów.

Firma Media Corporation działa na rynku medialnym od końca 1992 roku. Jej założycielem oraz głównym właścicielem jest Józef Węgrzyn, który posiada 310 udziałów o wartości bilansowej 155 tys. zł. Stanowi to blisko 90% udziałów w spółce. Współwłaścicielem jest Małgorzata Daszkiewicz-Węgrzyn, która posiada 35 udziałów o wartości bilansowej 17,5 tys. zł. Prezesem firmy jest Katarzyna Ocioszyńska. Jak możemy przeczytać na stronach internetowych spółki, „Media Corporation jest jednym z największych producentów filmowych i telewizyjnych w Polsce”.

Z raportu finansowego spółki za 2017 rok wynika, że Media Corporation zanotowała przychody w wysokości 11,88 mln zł. Były one niższe niż te osiągnięte w 2016 roku o blisko 10%. Jednak dzięki jeszcze większemu obniżeniu kosztów, które spadły o 15% do 11,3 mln zł, spółce udało się powiększyć zyski. W 2017 roku Media Corporation zarobiła na czysto blisko pół miliona złotych (492 947,13 zł). To oznacza, że zysk firmy był o niemal połowę większy, niż w roku 2016. Podatek dochodowy zapłacony przez spółkę w 2017 roku wyniósł blisko 117 tys.

Media Corporation prowadziło w 2017 roku działalność w trzech obszarach: produkcja filmów i programów telewizyjnych, działalność artystyczna oraz działalność wydawnicza. Spółka może się jednak zajmować znacznie szerszą działalnością w branży medialnej, bowiem podstawowy przedmiot działalności spółki obejmuje aż 15 punktów, w tym m.in. pośrednictwo w sprzedaży reklamy w mediach.

Nazwa firmy być może nie jest wszystkim widzom telewizyjnym znana, ale to właśnie Media Corporation była przez 20 lat producentem emitowanego w Telewizji Polskiej teleturnieju „Jaka to melodia”. A ten tytuł kojarzy się już jednoznacznie z nazwiskiem Roberta Janowskiego, który od początku teleturniej prowadził. Janowski jednocześnie jest pracownikiem firmy Media Corporation – jak deklarował we wpisie na Facebooku w 2017 roku.

Na koniec 2017 roku spółka zatrudniała na etacie 10 osób – wynika z ze sprawozdania Media Corporation. Jednak średnioroczny stan zatrudnienia to 12 osób. Wśród kosztów firmy w 2017 roku niemal 1/3 stanowiły wynagrodzenia. Spółka wydała na ten cel 3,6 mln zł, kwotę niemal identyczną, jak rok wcześniej. Kolejny istotny element kosztów w Media Corporation to usługi obce, które pochłonęły 4,3 mln, rosnąc o 13%.

Jednym z istotnych elementów majątku firmy są środki pieniężne, jakie posiada na kontach w banku. Jak pokazuje bilans, ich wartość na ostatni dzień 2017 roku sięgała ponad 1,2 mln zł. Poza tym blisko pół miliona złotych stanowiły „inne środki pieniężne”. Jeszcze jedna istotna pozycja majątku firmy to grunty, które były wycenione w bilansie na ponad pół miliona złotych. Przy czym spółka nie posiadała własnych budynków. Z informacji dodatkowej wynika jednak, że wynajmuje część dwóch budynków do celów usługowych i administracyjnych.

W bilansie zwraca także uwagę wysoki poziom należności krótkoterminowych (czyli wpływy z różnych źródeł, jakie powinny trafić do spółki w przeciągu najbliższych 12 miesięcy) spółki, który wynosi 2,3 mln zł, co stanowi niemal 43% sumy bilansowej. Po stronie pasywów blisko 1,2 mln zł stanowią zobowiązania krótkoterminowe (czyli płatności, które czekają spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy), co stanowi 22% sumy bilansowej.

„Jaka to melodia” to jeden z najpopularniejszych w Polsce programów rozrywkowych. W lecie 2017 roku media opisywały burzliwe negocjacje między TVP a Media Corporation i Janowskim dotyczące przyszłości teleturnieju, który w Polsce jest tworzony na podstawie zagranicznego formatu „Name That Tune”. Do ubiegłego roku prawa do produkcji w Polsce programu opartego o ten format miało właśnie Media Corporation. Jednak w połowie 2017 roku straciło ją na rzecz TVP. A sama Media Corporation odsprzedała potem TVP prawa do polskiej nazwy programu, co, jak czytamy w sprawozdaniu zarządu, miało „duży wpływ na wygenerowanie tak korzystnego wyniku finansowego”. Podobnie, na wzrost zysku o blisko połowę w 2017 roku, wpływ miało utrzymanie „korzystnego dla spółki kontraktu z TVP na produkcję programu >Jaka to melodia<” – czytamy w sprawozdaniu z działalności spółki za rok 2017. Ostatnim czynnikiem, który poprawił wynik finansowy firmy, było obniżenie kosztów.

Choć media już w połowie 2017 roku donosiły, że Robert Janowski przestanie prowadzić program „Jaka to melodia”, to faktycznie stało się to dopiero z końcem sierpnia 2018 roku. TVP nie odnowiła kontraktu z Media Corporation, a Robert Janowski nie zgodził się na prowadzenie programu w zmienionej formule. Nowym producentem odcinków programu emitowanych od września została ZPR Media (wydawca m.in. „Super Expressu”), a nowym prowadzącym program - Norbi. Jest więc bardzo prawdopodobne, że wyniki spółki w 2018 roku nie będą już tak dobre, jak rok wcześniej.

Chociaż… pojawiły się informacje, że Robert Janowski negocjuje warunki prowadzenia nowego programu (już nie z TVP), którego emisja ma ruszyć wiosną 2019 roku. Informacje te potwierdziła w wypowiedzi dla portalu Wirtualne Media Monika Janowska, menedżerka Janowskiego, a prywatnie jego żona.

Marcin Dziadkowiak