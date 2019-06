Iran informuje o poprzednim incydencie z "dronem szpiegowskim" USA

Irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif poinformował w niedzielę, że już w maju miał miejsce incydent z udziałem amerykańskiego samolotu bezzałogowego, który naruszył przestrzeń powietrzną Iranu.

Na Twitterze szef irańskiej dyplomacji poinformował, że 26 maja br. miało miejsce "wtargnięcie" amerykańskiego drona "szpiegowskiego MQ9" w przestrzeń powietrzną Iranu.

Zarif opublikował też "trasę szpiegowskiego drona MQ9 z 26 maja 2019 roku". Widać na niej, że maszyna miała wlecieć nad irańskie wody terytorialne w okolicach południowej prowincji Buszehr około godziny 20.29 i wylecieć z niej między godz. 21.03 a 21.29. O godzinie 20.30 Iran miał wydać ostrzeżenie; zgodnie z publikacją stronę amerykańską ostrzeżono jeszcze dwukrotnie między godz. 21.31 a 21.33, gdy samolot znów zbliżał się do granicy.

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.



There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS