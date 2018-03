Indata na krawędzi. Duży odpis i wniosek o upadłość

Inwestorzy, którzy liczyli, że to już koniec złych wiadomości płynących z Indaty, mocno się mylili. Spółka dokonała właśnie bardzo dużego odpisu i zapowiedziała nawet złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Akcje Indaty w czwartek wyraźnie tanieją.

Zarząd Indaty poinformował, iż w związku z prowadzonym w spółce badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego, została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 22. mln zł. Operacje te bardzo negatywnie wpłyną na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki za okres rok obrotowy 2017. Na ww. operacje składają się w szczególności odpisy na należności oraz odpisy związane z przeszacowaniem wartości spółki.

Wszystkie rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej, zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017. Po trzech kwartałach 2017 r. Indata miała 89,7 mln zł przychodów i 2,4 mln zł zysku netto.

Odpisy te są dalszym ciągiem negatywnych wydarzeń, po tym jak niedawno wpłynęło do spółki żądanie natychmiastowej spłaty 4,7 mln zł zadłużenia względem BGŻ BNP Paribas . Indata dostała wtedy na to zaledwie 7 dni, a przecież kwota ta była dla spółki wręcz gigantyczna, szczególnie jeśli by chcieć ją „wysupłać” w jednej chwili. Ostatnio do dymisji podała się także cała rada nadzorcza spółki

Indata dziś bardzo mocno tanieje, na otwarciu sesji kurs spadał nawet o ponad 30 proc. Jest to już zatem kolejne pogłębienie historycznych minimów spółki, której wartość od początku 2015 r. spadła już o grubo ponad 90 proc.

Czy spółka ogłosi upadłość?

Indata podała ponadto informację o podjęciu w dniu 14 marca 2018 r. uchwały w sprawie przygotowania i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu lub przeprowadzenia restrukturyzacji.

„Powodem podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, są problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań, wynikające przede wszystkim z pogorszenia płynności finansowej w całej grupie kapitałowej” – podała spółka.

„Podjęcie powyższej decyzji ma na celu przede wszystkim ochronę interesów wierzycieli, pracowników oraz akcjonariuszy spółki, a także umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej. Potencjalne zawarcie układu z wierzycielami lub skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach postępowania sądowego to elementy prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, które mogą ułatwić przywrócenie całej grupie kapitałowej płynności finansowej” – czytamy dalej.

Zarząd Indaty podkreślił jednocześnie, że nadal prowadzi rozmowy ze wszystkimi bankami finansującym działalność operacyjną grupy kapitałowej, które mogą doprowadzić do zawarcia porozumienia korzystnego dla wszystkich stron. „Spółka będzie systematycznie informować o ich przebiegu i efektach” - podano.

Adam Hajdamowicz