Atak na klientów Ikei. Oszuści logują się na konta użytkowników

Atak na klientów sieci Ikea. Sieć potwierdza - mogło dość do nieautoryzowanego logowania na niektórych kontach Ikea Family. Firma zablokowała profile, które mogły zostać przejęte przez cyberprzestępców.

Klienci Ikea padli ofiarą cyberprzestępców. Szwedzka sieć potwierdza, że zanotowała masowe próby logowania się na konta klubowiczów Ikea Family przy wykorzystaniu różnych kombinacji loginów i haseł. Ikea zwraca uwagę, że sposób działania sprawców wskazuje, że mogą wykorzystywać bazy danych z informacjami ujawnionymi we wcześniejszych wyciekach danych z innych portali.

, dla których mogło dojść do nieautoryzowanego dostępu (...) a do ich właścicieli przesłaliśmy wiadomościw zależności od posiadanych danych kontaktowych. Chcielibyśmy przy tym zaznaczyć, iż podczas określania grupy potencjalnie zagrożonych profili zastosowaliśmy pewien margines bezpieczeństwa, więc samo zablokowanie profilu oraz otrzymanie wiadomości od IKEA nie oznacza, że miał miejsce nieautoryzowany dostęp do danego profilu - przeczytamy w komunikacie prasowym Ikea.

Szwedzka firma w przypadku problemów z zalogowaniem się do serwisu Ikea Family za pomocą obecnego hasła zachęca do jego zmiany, używając opcji "Nie pamiętam hasła". Ikea złożyła również zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

