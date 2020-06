CD Projekt znów przesunął premierę "Cyberpunka 2077"

CD Projekt Red www.cyberpunk.net

CD Projekt ponownie zdecydował o przesunięciu premiery gry "Cyberpunk 2077". Według najnowszych ustaleń gra na półki sklepowe ma trafić 19 listopada 2020 roku.

- Przesunięcie daty premiery wynika z konieczności finalnego dopracowania gry i usuwania błędów. Powyższe działania wymagają od Spółki zabezpieczenia dodatkowego czasu i nie wpływają na ukończoną już zawartość gry, jej gameplay oraz testy Cyberpunka 2077 rozpoczęte w tym tygodniu przez niezależnych dziennikarzy z całego świata (tzw. hands-on) - poinformowano w komunikacie opublikowanym w czwartek wieczorem.

Przypomnijmy, że "Cyberpunk 2077" miał trafić do graczy 17 września 2020 roku, premierę opóźniono zatem o 2 miesiące. Nie jest to zresztą pierwsza tego typu decyzja, pierwotnie bowiem datę premiery "Cyberpunka 2077" zaplanowano na kwiecień 2020 roku. Pierwsze przełożenie - ogłoszone w styczniu - tłumaczono "potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu". Teraz także wytłumaczenia podkreślają chęć dopracowania produktu.

- W momencie, w którym piszemy te słowa, "Cyberpunk 2077" jest gotowy zarówno pod względem treści, jak i gameplay'a. Na miejscu są questy, wstawki filmowe, umiejętności, przedmioty oraz wszystkie inne dobrodziejstwa, które Night CIty ma do zaoferowania. Ale obfitość treści oraz złożone procesy, które muszą ze sobą współgrać, są to kwestie, które wymagają należytego sprawdzenia, zbalansowania, mamy także do poprawienia sporo mniejszych niedociągnięć. Wielki otwarty świat gry oznacza wielką liczbę rzeczy, które trzeba po prostu "doprasować". Dodatkowy czas spędzimy właśnie to robiąc - czytamy w komunikacie opublikowanym na twitterowym koncie Cyberpunka.

Spółka poinformowała, że w tym tygodniu w grę zaczną grać wybrani dziennikarze z całego świata. CD Projekt liczy na ich informację zwrotną o odczuciach i uwagi dotyczące ostatnich szlifów. 25 czerwca zaplanowano zaś Night City Wire, a więc wydarzenie, przy okazji, którego gracze liczą na poznanie nowych szczegółów dotyczących "Cyberpunka 2077". Wydarzenie zaplanowano w zastępstwie odwołanych przez koronawirusa targów E3.

Warto dodać, że część analityków już wcześniej sugerowała, że CD Projekt przesunie premierę "Cyberpunka", choć konsensus zakładał, że grę uda "dowieźć się" we wrześniu. Zresztą także i premierę "Wiedźmina 3" CD Projekt przekładał dwukrotnie. Premierę tego tytułu pierwotnie zaplanowano na końcówkę 2014 roku, następnie przełożono ją jednak na 24 lutego 2015. Ostatecznie trzecia część przygód Geralta z Rivii trafiła do graczy w maju 2015 roku.

Planujemy kontynuację tematu