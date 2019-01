GUS potwierdza: inflacji cenowej w Polsce prawie nie ma

Koszty życia w Polsce drugi miesiąc z rzędu stały w miejscu – potwierdził wstępne dane Główny Urząd Statystyczny. „Oficjalna” inflacja CPI w grudniu spadła do najniższego poziomu od dwóch lat.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) – zwany potocznie (choć niepoprawnie) „inflacją” w grudniu pozostał na tym samym poziomie co w listopadzie. Był to zatem drugi miesiąc z rzędu, gdy oficjalnie raportowana inflacja CPI była zerowa.

W ujęciu rocznym dynamika CPI ukształtowała się na poziomie 1,1% rdr – podał GUS. To mniej niż 1,3% odnotowane w listopadzie i najmniej od grudnia 2016 roku. Jeśli wyniki podawane przez GUS są zgodne z rzeczywistością, to mamy do czynienia z procesami dezinflacyjnymi w polskiej gospodarce.

Względem grudnia 2017 roku najmocniej wzrosły koszty transportu – aż o 4%. Silne wzrosty cen odnotowano także w zdrowiu (2,9% rdr), edukacji (3% rdr) oraz w restauracjach i hotelach (o 3,1% rdr). Ceny żywności miały za to urosnąć tylko o 0,9% rdr. Użytkowanie mieszkania oraz nośniki energii według GUS podrożało o 1,9%.

Jak zwykle w oficjalnych statystykach taniały odzież i obuwie – tym razem o 2,7% rdr. Spadki cen w tej kategorii GUS raportuje niemal nieprzerwanie od 15 lat. Mocno deflacyjną kategorią okazała się także łączność, gdzie ceny miały obniżyć się aż o 6,1% rdr.

W najnowszej publikacji indeksu CPI Główny Urząd Statystyczny załączył tabelę zmian cen poszczególnych dóbr. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że samochody osobowe w grudniu były o 5,7% tańsze niż rok wcześniej, podczas gdy benzyna podrożała o 4,4%, LPG o 11,8%, a olej napędowy aż o 12,9% rdr. W żywności wyróżnił się wzrost cen pieczywa (o 9,1% rdr), warzyw (o 10,1%) oraz mąki (o 4,3%). Tańsze niż rok wcześniej była za to wieprzowina (o 2,9%), mleko (o 1,3%) oraz jaja (aż o 14,5%) i cukier (o 17,3%).

Z kolei deflacja w kategorii „łączność” wynikała z 13-procentowego spadku cen sprzętu telekomunikacyjnego oraz niemal 5-procentowej obniżce cen usług telekomunikacyjnych. O 4,3% miał potanieć „sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny”. Za to o 6,1% podrożały gazety i czasopisma. Według GUS prawie bez zmian względem poprzedniego grudnia pozostały ceny turystyki zorganizowanej oraz innych towarów i usług. Sporym zaskoczeniem może być spadek cen usług finansowych aż o 13,9% rdr oraz obniżka cen ubezpieczeń o 2,7%.

Grudniowy odczyt inflacji CPI był drugim z rzędu poniżej 1,5% - a więc akceptowalnego odchylenia od 2,5-procentowego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Taka sytuacja zapewne skłoni Radę Polityki Pieniężnej do utrzymania rekordowo niskich stóp procentowych także w 2019 roku

KK