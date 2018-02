GPW pędzi jak ślimak. Lotos i Bumech w górę

GPW nadal funkcjonuje na bardzo niskich obrotach. Dodatkowo w poniedziałek przeważał na niej kolor czerwony.

WIG20 rozpoczął poniedziałkową sesję od wzrostów, by później - zgodnie z przyjętym w ostatnich dniach schematem - dryfować w bok. Także standardowo, pod koniec dnia pojawiła się nieco większa aktywność. Tym razem sprowadziła ona jednak WIG20 do kreski. Ostatecznie po odbiciu na ostatniej prostej WIG20 zakończył dzień 0,1 proc. na plusie.

Inne indeksy już wcześniej nie wykazywały jednak podobnego entuzjazmu co blue chipy. mWIG większość dnia spędził pod kreską, sWIG znalazł się tam w połowie sesji. Lekkim wzrostom dużych spółek przeciwstawiły się więc spadki spółek małych i średnich. mWIG stracił 0,2 proc., sWIG zaś 0,3 proc. To wystarczyło, by przeciągnąć WIG pod kreskę. Zamknął on dzień 0,01 proc. pod nią. W Europie w tym czasie przeważała zieleń, GPW jest więc kolejny krok za Zachodem.

Dodatkowo problemem wciąż są obroty. Dziś wyniosły one tylko 568 mln zł. Oznacza to, że podczas sześciu ostatnich sesji poziom 600 mln zł udało się przekroczyć tylko dwa razy. A przecież średnia za styczeń wynosi 911 mln zł. Statystyka ta wygląda więc naprawdę fatalnie.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł dziś kurs Lotosu (o 3,1 proc.), a zniżkom przewodziło CCC (o 3,3 proc.). Czerwono dzień zamknęło także Pekao (-1,7 proc.), które jutro publikuje wyniki finansowe.

Na szerokim rynku Bumech kontynuował mocne wzrosty (o 30,8 proc.) przy relatywnie wysokich obrotach (7,3 mln zł). W piątek zyskała blisko 40 proc. Bumech poinformował w czwartek o podpisaniu aneksu do umowy na wydobycie boksytów w Czarnogórze, na mocy którego m.in. podniesiono cenę za wydobycie tony rudy o 1 euro. W kwietniu 2016 r. Bumech podpisał 29-letnią umowę, której wartość szacowano na 1,1 mld zł.

Kurs Prairie wzrósł o 7 proc. Benjamin Stoikovich, prezes spółki, poinformował w wywiadzie dla "Rz", że węgiel koksujący z kopalni, którą Prairie chce zbudować, będą mogły wykorzystać takie firmy, jak Arcelor Mittal, zamiast sprowadzać go z zagranicy.

Bogdanka zniżkowała w poniedziałek o 5,8 proc. Rada nadzorcza spółki 16 lutego odwołała prezesa Krzysztofa Szlagę i od tego czasu Bogdanka zanotowała siedem spadkowych sesji z rzędu, tracąc blisko 22 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3463,18 0,63 1,63 -5,05 4,81 -1,16 DAX Niemcy 12527,04 0,35 1,14 -6,10 6,13 -3,02 FTSE 100 W.Brytania 7289,58 0,62 0,58 -4,90 0,63 -5,18 CAC 40 Francja 5344,26 0,51 1,68 -3,34 10,30 0,60 IBEX 35 Hiszpania 9902,40 0,81 0,98 -6,54 4,75 -1,41 FTSE MIB Włochy 22706,21 0,15 0,61 -4,82 22,10 3,90 ASE Grecja 837,04 -0,84 -1,07 -4,67 29,70 4,32 BUX Węgry 38620,84 1,00 -0,99 -5,31 17,44 -1,92 PX Czechy 1101,47 -0,32 -0,79 -2,69 14,73 2,16 MICEX Rosja 2353,16 0,70 4,34 2,36 11,72 11,54 RTS INDEX (w USD) Rosja 1324,62 1,81 4,86 3,18 15,59 14,74 BIST 100 Turcja 118791,90 1,08 2,51 -1,58 34,60 3,00 WIG 20 Polska 2408,63 0,10 0,01 -7,38 8,89 -2,14 WIG Polska 62659,44 -0,01 -0,23 -6,28 6,82 -1,70 mWIG 40 Polska 4782,37 -0,21 -0,69 -4,71 -1,54 -1,34

Śnieżka straciła 2,7 proc. Spółka miała w IV kwartale 2017 roku 0,4 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej.

Adam Torchała/PAP Biznes