Facebook i Google z pracą zdalną do końca roku

Koronawirus wygonił z biur pracowników Google'a i Facebooka. Jak się okazuje, nie zapowiada się ich rychły powrót. Koncerny zaproponowały im pracę zdalną do... końca roku.

Technologiczni giganci nie robili problemów zatrudnionym przez nich osobom, jeśli chodzi o wykonywanie swoich obowiązków z domu. Ważny był efekt. Proces odsyłania ich do domów nasilił się wraz z pandemią. Google poprosił o opuszczenie biur co najmniej do 1 czerwca, a Facebook - do 6 lipca. Teraz przedłużają pracę zdalną o kolejne miesiące - podaje stacja BBC.

- Kto musi wrócić do pracy, zapraszamy od początku czerwca. Proces ten będzie jednak przebiegał stopniowo i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa - zapowiedział Sundar Pichai z Google'a. Większość zatrudnionych otrzyma możliwość pracy z domu nawet do końca roku.

Podobne oświadczenie wydał Facebook. "Rozumiemy, że nasi pracownicy wraz z rodzinami muszą podjąć trudną decyzję odnośnie powrotu do pracy" - poinformowano w komunikacie. - "Jeśli się zdecydują na pracę zdalną, mogą ją wykonywać w domu do końca roku". Co więcej, koncern proponuje, że na wstępie będzie wskazywał pracowników, których obecność w firmie jest niezbędna. Warto przypomnieć, że to właśnie ten pracodawca zaoferował zatrudnionym przez siebie osobom po 1 tys. dolarów, by ułatwić im pracę z domu (np. poprzez dostosowanie łączy internetowych) oraz zagwarantować w tym czasie opieki dla dzieci.

Dodatkowo prowadzone są prace mające na celu odpowiednie wydzielenie przestrzeni biurowej tak, by zminimalizować kontakty między współpracownikami, a co za tym idzie - utrzymać odpowiedni dystans.

AW