EBC tnie stopę depozytową i ponownie uruchamia QE

Europejski Bank Centralny tnie stopę procentową i łagodzi politykę monetarną. Program luzowania ilościowego, po który EBC ponownie sięga, bywa nazywany „finansową bazooką”.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła depozytową stopę procentową oraz postanowiła o uruchomieniu programu luzowania ilościowego (QE).

- Stopa depozytowa został obniżona o 10 punktów bazowych, do -0,50 proc. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopa kredytu w banku centralnym pozostaną bez zmian, na poziomie odpowiednio 0 proc. i 0,25 proc. – czytamy w komunikacie. Jak zaznaczono, Rada nadal spodziewa się, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną „na obecnym lub niższym poziomie” w najbliższych latach.

Po raz ostatni stopy procentowe w strefie euro zmienione zostały w marcu 2016 r. Ich obecny poziom jest oczywiście najniższy w historii.

- Rada Prezesów EBC obecnie oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki inflacja w horyzoncie projekcji wyraźnie nie zbiegnie do poziomu wystarczająco bliskiego, ale niższego niż 2 proc., a dostosowanie inflacji będzie wystarczająco odzwierciedlone w dynamice inflacji bazowej - napisano.

W tym samym komunikacie władze monetarne strefy euro poinformowały o rozpoczęciu programu zakupu aktywów (QE). Przedsięwzięcie nazywane kolokwialnie „finansową bazooką” ruszy 1 listopada i opiewać będzie na 20 mld euro miesięcznie. To mniej niż przed dzisiejszym posiedzeniem prognozowała większość rynkowych analityków. Końcowa data nowego QE nie została dokładnie określona – podano jedynie, że zakończy się dopiero "tuż przed tym", jak Rada Prezesów zdecyduje się podnieść stopy procentowe.

Pierwsza runda programu luzowania ilościowego, w ramach którego EBC skupował obligacje państw członkowskich strefy euro (oraz inne aktywa) za specjalnie wykreowane w tym celu pieniądze, trwała od marca 2015 do końca 2018 r. Skala programu była kilkukrotnie modyfikowana, a jego łączna wartość opiewała na 2,5 biliona euro.

Dodatkowo, aby chronić znajdujące się w trudnej sytuacji europejskie banki, EBC wprowadzi dwupoziomowy mechanizm dotyczący oprocentowania rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym (ujemna stopa depozytowa sprawiła, że banki płacą za przechowywane pieniędzy w banku centralnym).

Rada Prezesów poinformowała ponadto, że zarządzona w marcu nowa seria kwartalnych ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących (TLTRO3) zostanie zmodyfikowana w celu zapewnienia bankom korzystnych warunków oraz wsparcia mechanizmu transmisji monetarnej. Szczegóły dotyczące podjętych dziś kroków zostaną opublikowane o 15.30.

Reakcja rynku walutowego nie była specjalnie mocna. O 13:49 kurs EUR/USD obniżył się do 1,0986 wobec ok. 1,1023 tuż przed ogłoszeniem decyzji Rady Prezesów.

O 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem prezesa Draghiego. Będzie to przedostatnia konferencja, na której Włoch pojawi się w roli prezesa EBC. Kolejne posiedzenie decyzyjne zaplanowano na 24 października. Z kolei 1 listopada funkcję prezesa banku centralnego strefy euro obejmie Christine Lagarde, dotychczasowa szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

[Aktualizacja] Niedługo po ogłoszeniu decyzji przez EBC, swój komentarz na Twitterze zamieścił Donald Trump. Amerykański prezydent ma na pieńku z własnym bankiem centralnym, od którego domaga się cięcia stóp do zera lub wręcz poniżej.

- Europejski Bank Centralny, działając szybko, obniżył stopy o 10 punktów bazowych. Starają się doprowadzić do deprecjacji euro względem bardzo silnego dolara i wychodzi im to, co szkodzi amerykańskiemu eksportowi. Tymczasem Fed tylko siedzi, siedzi i siedzi. Im płacą za pożyczenie pieniędzy, a my płacimy odsetki – napisał prezydent USA.

