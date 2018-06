Dwa czartery Small Planet opóźnione o ponad dobę

Dwa planowane na środowy poranek czarterowe rejsy z portu lotniczego Katowice, obsługiwane przez przewoźnika Small Planet Airlines, do czwartkowego południa nie doszły do skutku. Łącznie ok. 400 pasażerów trafiło do hoteli; przewoźnik deklarował prace nad rozwiązaniem problemu.

Jak informuje "Dziennik Zachodni", Small Planet Airlines poinformowało, że samoloty na Korfu wylecą dziś, ok. godz. 19:40. Nie wiadomo jednak, kiedy pasażerowie trafią do ostatecznego celu, czyli na Majorkę.

Chodzi o loty Small Planet z Katowic na Korfu z godziny 6:35 w środę oraz na Majorkę z godziny 10:25 w środę.

Jak poinformował PAP w czwartek Tomasz Ostojski ze Small Planet, przyczyną sytuacji stały się usterki techniczne dwóch maszyn - jednej należącej do przewoźnika, a drugiej przez niego wykorzystywanej.

Ostojski przekazał, że usterka maszyny, która miała w środę lecieć na Korfu, została następnie usunięta; aby jednak nie dezorganizować szeregu kolejnych zaplanowanych połączeń, skierowano ją do ich obsługi. Przewoźnik rozpoczął natomiast poszukiwania na rynku samolotu, który mógłby wykonać pominięty rejs.

Niestety dotąd nie udało nam się to. Niestety nie ma żadnej dostępności na rynku europejskim wolnych maszyn, żeby ten rejs wykonać - zasygnalizował przedstawiciel przewoźnika.

Problemy techniczne miał również samolot, który miał lecieć w środę rano na Majorkę. Ci pasażerowie również w tej chwili czekają w hotelu i również obecnie pracujemy nad tym, aby ten rejs wykonać - zapewnił w czwartek przed południem Ostojski.

Pytany o liczbę dotkniętych sytuacją pasażerów przedstawiciel Small Planet potwierdził, że każdą maszyn miało lecieć po ok. 200 osób.

Przyznał też, że środowe awarie wpłynęły na opóźnienia części połączeń wykonywanych przez tego przewoźnika w czwartek. Lot z Katowic do Hurghady z godz. 5.15 - wykonywany maszyną, która w środę miała lecieć na Majorkę - około południa był opóźniony o co najmniej sześć godzin. W tym czasie przewidywane było też opóźnienie rejsu z Katowic do macedońskiej Ochrydy z godziny 13.35 - o ok. dwie godziny.

Small Planet Airlines to istniejąca od 2009 r. polska linia lotnicza, spółka-córka litewskich linii o tej samej nazwie. Przewoźnik operuje przede wszystkim z Katowic i Warszawy.

