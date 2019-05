Donald Trump bagatelizuje testy rakietowe Korei Płn.

Przebywający w Japonii prezydent USA Donald Trump zbagatelizował niedawne testy rakietowe Korei Północnej. "To nie jest dla mnie problem" - napisał na Twitterze amerykański przywódca.

"Korea Północna wystrzeliła niewielką broń, która zaniepokoiła niektórych moich ludzi, ale nie mnie - oświadczył Trump - Jestem przekonany, że Kim Dzon Un dotrzyma swojej obietnicy w sprawie denuklearyzacji".

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?