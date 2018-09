Dobre dane z przemysłu wskazują na blisko 5-proc. wzrost gospodarczy

Pisałem kilka dni temu o tym, że polski przemysł wykazuje wysoką odporność na spowolnienie produkcji w strefie euro. I dane za sierpień to potwierdziły. W tym sektorze gospodarki spowolnienie jest na razie minimalne. Na razie.



Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 5 proc. rok do roku. Ze względu na dużą zmienność danych, większą uwagę trzeba zwrócić na średnią trzymiesięczną. Ta wynosi 7,3 proc. Na wykresie poniżej widać, że to wskazuje na utrzymywanie się wzrostu gospodarczego w pobliżu 5 proc. Choć możliwe, że w trzecim kwartale dynamika PKB zejdzie lekko poniżej „piątki”.

Mocny wzrost produkcji można uznać za pozytywne zaskoczenie w obliczu osłabienia indeksów koniunktury, szczególnie PMI. Choć wydaje się mało prawdopodobne, by słabsze nastroje wśród menedżerów oraz gorsze dane zza granicy nie znalazły w końcu odzwierciedlenia w polskiej produkcji. Gdyby udało się utrzymać 7 procentowe wzrosty do końca roku, byłoby to duże zaskoczenie.

Ignacy Morawski