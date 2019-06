Do Sejmu trafił poselski projekt zmiany ustawy o cenach energii

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwany popularnie "ustawą o cenach energii".

Poselski projekt zmiany ustawy został umieszczony w piątek po południu na stronie internetowej Sejmu.

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy zaznaczyli, że obecnie ponad 90 proc. odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną niż płaciło 30 czerwca 2018 r. Nowelizacja przewiduje, że po jej przyjęciu sytuacja ok. 98 proc. odbiorców końcowych nie zmieni się w drugim półroczu 2019 r. w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza, tzn. odbiorcy ci będą płacili przez cały rok 2019 obniżoną cenę (cenę z 2018 r.). Do grupy tej zaliczają się m.in. gospodarstwa domowe, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.

Część z tych odbiorców, aby móc w drugiej połowie 2019 r. korzystać z obniżonych cen, musi złożyć w przeciągu 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji oświadczenia do przedsiębiorstw energetycznych. Oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G.

Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już jednak miały obowiązku oferowania cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Firmy te będą w drugim półroczu korzystały z obniżonej stawki na akcyzę oraz obniżonej opłaty przejściowej.

Autorzy projektu zmiany ustawy wskazują, że patrząc na sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej w całej Europie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że od lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu zaoferują tym odbiorcom podwyżki cen energii elektrycznej.

"Należy stwierdzić, że średnie i duże przedsiębiorstwa nie zostaną bez pomocy państwa w związku z tą sytuacją. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej i zużytej kilowatogodziny energii elektrycznej w II połowie 2019 r. w ramach dozwolonej pomocy de minimis" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Wartość tej pomocy obwarowana jest limitami, który w największej liczbie przypadków wynosi 200 tys. euro (ok. 860 tys. zł) otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

"Jest to pewnego rodzaju ograniczenie, lecz z uzyskanych danych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że średnie i duże przedsiębiorstwa jak dotąd w ograniczonym stopniu korzystały z tej pomocy. Dane te mówią, że w latach 2017-2018 jedynie 9 przedsiębiorstw średnich (jest ich ponad 15 tys.) oraz 7 dużych przedsiębiorstw (jest ich ponad 3,5 tys.) otrzymało pomoc de minimis wyczerpując limit 200 tys. euro. Dodatkowo z przeprowadzonych obliczeń wynika, biorąc pod uwagę wartość udzielonej pomocy de minimis średnim i dużym przedsiębiorstwom w roku 2017 i 2018, że w roku 2019 niewykorzystany limit przekracza kwotę 10 mld zł" - napisano.

Z kolei, jak przewiduje projekt, przedsiębiorstwa energochłonne będą beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Mechanizm wypłat z funduszu

Nowelizacja zwraca uwagę, że ze względu na podział roku 2019 na dwa półrocza oraz korekty w mechanizmie wymagane jest uwzględnienie tej sytuacji w rozliczeniach pomiędzy Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny a przedsiębiorstwami obrotu oraz przedsiębiorstwami będącymi odbiorcami końcowymi, którzy kupują energię elektryczną na giełdzie z pominięciem przedsiębiorstwa obrotu.

Kwota różnicy ceny to rekompensata za okres od 1 stycznia do 30 czerwca z tytułu obowiązku nałożonego na przedsiębiorstwa obrotu, polegającego na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowych po cenach obowiązujących w roku 2018 oraz rekompensata dla odbiorców końcowych energii, którzy kupują energię elektryczną na giełdzie z pominięciem przedsiębiorstw obrotu po cenach wyższych niż ich ceny nabycia w dniu 30 czerwca 2018 r.

Mechanizm wypłat z Funduszu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku zakłada uzyskiwanie przez spółki obrotu rekompensaty finansowej z tytułu świadczenia usługi publicznej.

"Istotną zmianą dla przedsiębiorstw obrotu jest dodanie przepisów, które umożliwiają ubieganie się u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o określenie indywidualnych jednostkowych kosztów własnych, bilansowania oraz kolorowania używanych do określenia wysokości wypłaty kwoty różnicy ceny" - napisano w uzasadnieniu projektu.

W załączniku zamieszczany plik PDF z treścią projektu. (PAP Biznes)

