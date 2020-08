Dino Polska z zyskiem wyższym od oczekiwań

fot. Robson90 / Shutterstock

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale 2020 roku 148 mln zł wobec 105,5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 129,2 mln zł zysku netto.

EBIT wyniósł 191,2 mln zł wobec 142,2 mln zł rok wcześniej i był 9 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 175 mln zł.

Wynik EBITDA grupy wyniósł w drugim kwartale 238,7 mln zł i był wyższy rdr o 31,7 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 223,5 mln zł EBITDA.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 617,3 mln zł (wzrost o 32,1 proc. rdr).

Przychody grupy wyniosły 2.465,4 mln zł wobec oczekiwanych 2 420 mln zł i były 27,1 proc. wyższe niż w II kw. 2019 r.

Koszt własny sprzedaży wzrósł w tym czasie o 25,5 proc. do 1 848,1 mln zł.

Marża EBITDA wyniosła 9,68 proc. i była o 0,34 pkt proc. wyższa niż w II kw. 2019 r.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w drugim kwartale tego roku 7,8 proc. rdr wobec 20,3 proc. wzrostu w I kwartale i wobec 16,6 proc. wzrostu w II kw. 2019 r. Spółka tłumaczy niższą dynamikę LfL restrykcjami w związku z sytuacją epidemiologiczną.

W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 4.685,8 mln zł i były o 33,9 proc. wyższe rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 13,3 proc.

Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 33 proc. do 3.523,7 mln zł.

Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły w tym czasie o 35,5 proc. do 782,2 mln zł, a koszty ogólnego zarządu o 29,9 proc., do 45,5 mln zł.

EBITDA po I półroczu wyniosła 428,8 mln zł (wzrost o 36,9 proc. rdr), a zysk netto 251,9 mln zł (wzrost o 46,1 proc. rdr).

Marża EBITDA wyniosła 9,15 proc. i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż w I pół. 2019 r.

Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 39,3 proc. sprzedaży grupy w II kw. 2020 r. i za 39,7 proc. w pierwszym półroczu 2020 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 0,4 pkt proc. i 0,7 pkt proc. w stosunku do analogicznych okresów 2019 r.

Dług netto grupy Dino wyniósł na koniec czerwca 1 083,7 mln zł, co oznacza wzrost o 335 mln zł w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 r. i wzrost o 225,3 mln zł w stosunku do końca czerwca 2019 r. Wskaźnik dług netto/EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,3x na koniec czerwca 2020 r. Rok temu wskaźnik ten wynosił 1,4x.

Grupa wypracowała środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 137,5 mln zł. W I półroczu 2019 r. przepływy te wyniosły 257,4 mln zł.

W II kwartale 2020 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2020 r. otwarte zostały 84 nowe sklepy w stosunku do 81 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. sieć Dino liczyła 1.302 markety, o 246 więcej niż przed rokiem. Łączna powierzchnia sali sprzedaży wynosiła 505.095 m kw.

Zarząd Dino ocenia, że na działalność grupy w kolejnych kwartałach tego roku będą miały wpływ: tempo otwierania nowych sklepów przez Dino Polska, zmiany w poziomie wydatków na konsumpcję wywołane zmieniającą się sytuacją gospodarczą, sytuacja epidemiologiczna w Polsce, dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększanie efektywności działania spółki.

"Spółka na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w Polsce i jej wpływ na swoją działalność. Na datę niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wszystkie obszary działalności operacyjnej spółki funkcjonują sprawnie i nie ma istotnych przesłanek do rewizji planów i celów, które zarząd ustalił na 2020 rok" - napisano w raporcie.

(PAP Biznes)

pel/