Czerwińska: Uczestnictwo w PPK będzie opłacalne

Pracownicze Plany Kapitałowe są prywatnym, dobrowolnym i długoterminowym programem oszczędnościowym; mam pełne przekonanie, że uczestnictwo w PPK będzie opłacalne - powiedziała w wywiadzie dla środowego wydania "Naszego Dziennika" minister finansów Teresa Czerwińska.

Czerwińska podkreśliła, że celem PPK jest zabezpieczenie potrzeb finansowych obywateli po zakończeniu przez nich aktywności zawodowej. "Ma on szansę stać się tak naprawdę pierwszym masowym prywatnym programem oszczędnościowym dla wszystkich zatrudnionych osób" - powiedziała. W tym kontekście zwróciła również uwagę na akumulację dodatkowego krajowego kapitału, który jej zdaniem "zwiększy potencjał wzrostu gospodarczego Polski".

Szefowa MF zaznaczyła, że zgromadzone w ramach PPK środki stanowią prywatną własność uczestnika programu. "Ponadto uczestnictwo w tym programie jest w pełni dobrowolne. Należy pamiętać, że na początku wszyscy pracownicy zostaną do systemu zapisani automatycznie. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie, pracownik będzie musiał złożyć u pracodawcy odpowiednią deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK" - powiedziała.

Pytana, czy nie grozi nam "powtórka z OFE" i czy nie dojdzie kiedyś do kolejnego upaństwowienia prywatnych funduszy, minister odparła, że PPK i OFE to dwa różne instrumenty. "PPK są prywatnym, dobrowolnym i długoterminowym programem oszczędnościowym, a OFE to element powszechnego systemu emerytalnego" - zaznaczyła szefowa MF.

"Najważniejszą różnicą jest fakt, że środki gromadzone w PPK - w przeciwieństwie do środków gromadzonych w ramach powszechnego systemu emerytalnego (ZUS i w OFE) - nie stanowią części obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne. Nie są więc daninami publicznym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych" - powiedziała Czerwińska. Jak dodała, wpłaty do PPK dokonywane są już po opodatkowaniu wynagrodzenia uczestników.

Na pytanie, czy wszystkim opłaca się przystąpić do PPK, odpowiedziała: "Oczywiście, mam pełne przekonanie, że uczestnictwo w PPK będzie opłacalne". "Choć ostateczny wybór należy do pracowników, to jednak my ze swojej strony zachęcamy wszystkich do oszczędzania w ramach PPK" - dodała minister.(PAP)

