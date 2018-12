Czerwińska: Propozycja ws. OFE - w przyszłym roku

W 2019 roku pojawi się propozycja dotycząca przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych - powiedziała w piątek minister finansów Teresa Czerwińska.

"Jeśli chodzi o OFE, premier zapowiadał na samym początku, że OFE to rozwiązanie w kolejnym kroku. Wiem, że byłoby to pożądane w ramach całości, nie mniej jednak jesteśmy dziś w takim momencie, że ustawa o PPK była przed chwilą podpisana. Kwestia OFE to drugi krok, nad którym się zastanawiamy i myślimy" - powiedziała.

Zapytana, czy propozycja dot. OFE pojawi się jeszcze w tej kadencji minister finansów odpowiedziała: "Myślę, że w przyszłym roku pojawi się propozycja dot. OFE".

