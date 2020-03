Czerwień wraca na giełdy. Spadki odzieży i banków

Giełdy wciąż działają w trybie "Od Sasa do Lasa". Dziś znów nastroje uległy zmianie i po czwartkowych wzrostach w piątek na GPW dominowały spadki. Szczególnie mocno odczuli to akcjonariusze spółek odzieżowych i banków.

WIG20 zakończył dzień spadkiem o 1,1 proc. do 1476 pkt. Czerwień przeważała także na WIG-u (-0,8 proc.) oraz mWIG-u (-0,2 proc.), a jako jedyny z głównych indeksów w górę poszedł sWIG (+0,5 proc.). Obroty na szerokim rynku sięgnęły 745 mln zł.

Warto zauważyć, że na GPW wciąż widać niezdecydowanie. Po sesjach wzrostowych następują spadkowe. Wystarczy tylko powiedzieć, że na ostatnich 12 sesji tylko raz zdarzyło się, że dwa razy WIG20 kończył sesję ruchem w tym samym kierunku. Pozostałe przynosiły naprzemiennie zieleń i czerwień. Widać jednak i pewne oznaki uspokojenia. Ruchy są dużo mniejsze niż jeszcze dwa-trzy tygodnie temu, gdy nie dziwiły zmiany o ponad 4 proc. Dodatkowo spadają obroty. Wcześniej normą był ponad 1 mld zł na sesję, w tym tygodniu takiego wyniku nie udało się osiągnąć ani razu.

Na większości światowych giełd spadki były dziś jednak mocniejsze niż na GPW. Negatywnie - ze względu na gwałtownie taniejącą ropę - wyróżniała się giełda rosyjska (-6 proc.). Ale i DAX tracił 3,5 proc., S&P500 blisko 3 proc., a CAC40 ponad 4 proc.

Spadki odzieży i banków

12 z 15 indeksów sektorowych GPW zniżkowało. Najmocniej spadł WIG-odzież (-2,9 proc.). Było to zasługą przede wszystkim LPP (spadek o 3,7 proc. do 5.220 zł). Pozostałe dwa najważniejsze komponenty indeksu zwyżkowały. CCC zyskał 1,5 proc. do 29,80 zł, a VRG 2,4 proc. do 1,71 zł. Analitycy Trigon DM w raporcie z 27 marca przeprowadzili stress testy i ocenili, że negatywnie wystawione na utratę płynności wskutek zamknięcia punktów handlowych w galeriach jest CCC, a także VRG (w drugim półroczu).

Zniżkował też WIG-banki (-2,2 proc.). Najmocniej spadły akcje PKO BP (-3,0 proc. do 22,75 zł) i Banku Pekao (-3,0 proc. do 55,32 zł). Choć sektor wczoraj dobrze przyjął zalecenie KNF dotyczące niewypłacania dywidendy, to jednak dziś przeważyły obawy o przyszłość banków w nowym środowisku gospodarczym. - W najbliższym czasie banki będą się zmagać z pogorszeniem się jakości portfeli kredytowych, z mniejszą sprzedażą oraz pogorszeniem wyniku odsetkowego. Z kryzysu banki wyjdą w różnym stopniu "poobijane", na ścieżkę wzrostu wrócą te z mocniejszymi kapitałami, a w lepszej sytuacji mogą być banki bez dużych ekspozycji na kredyty frankowe – p owiedział PAP Biznes analityk DM Citi Handlowy Andrzej Powierża

Jego zdaniem, skutkiem pandemii może być podwojenie kosztów ryzyka banków, co oznaczać będzie spadek wyników sektora bankowego o połowę. Analityk dodał, że negatywny wpływ na rezultaty banków będzie mieć dotychczasowa obniżka stóp przez RPP, która według jego szacunków, obniży zysk netto sektora w ujęciu 12-miesięcznym o ponad 10 proc.

W górę poszedł Lotos (+5,5 proc. do 53,0 zł). To czwarta z rzędu wzrostowa sesja dla akcji tej spółki, w tym czasie kurs wzrósł ok. 23 proc. W ocenie analityków wzrosty Lotosu rozpoczęły się po tym, jak grupa poinformowała o pozytywnym zakończeniu testu instalacji projektu EFRA. Analitycy zaznaczają przy tym, że entuzjazm inwestorów może nie być uzasadniony, gdyż przy obecnych poziomach cen ropy, wartość dodana tej instalacji jest "zupełnie inna niż była przy 60 USD za baryłkę".

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się m.in. akcje Forte, które spadły o 6,1 proc. do 11,44 zł. I to, mimo że Ministerstwo Rozwoju podało, iż przewiduje wsparcie branży meblarskiej w ramach „Tarczy antykryzysowej”, na co złożą się świadczenia postojowe, prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców i ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE. Forte wcześniej informowało, że z powodu koronawirusa zmuszone jest wstrzymać pracę w swoich zakładach.

Adam Torchała/PAP Biznes