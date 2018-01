Cyfrowy polecony zamiast kolejki na poczcie

Nowa forma korespondencji ma pojawić się w 2019 r. i dać ponad 100 mln zł oszczędności rocznie. W Ministerstwie Cyfryzacji jest plan, by wyeliminować jeden z najbardziej znienawidzonych biurokratycznych obowiązków: wysyłanie przez urzędy papierowych listów poleconych - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak informuje środowy "Dziennik Gazeta Prawna", resort cyfryzacji chce stworzyć alternatywę dla papierowych poleconych. Za 25,9 mln zł (z czego ponad 21 mln zł to dotacja unijna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) jeszcze w tym roku ma powstać system e-Doręczenia, dzięki któremu korespondencję wysyłaną przez urzędy czy sądy będzie można odbierać bez konieczności udawania się na pocztę, a w dowolnej chwili online.

Według DGP z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP mają zostać wydzielone specjalne e-skrzynki, na które ma trafiać urzędowa korespondencja. Jednak aby tak się stało, cały systemu musi zostać połączony z urzędowymi rejestrami m.in. z Centralną Ewidencją i Identyfikacją Działalności Gospodarczej oraz z Krajowym Rejestrem Sądowym. Ma być też zbudowana specjalna baza adresów elektronicznych wszystkich instytucji zainteresowanych cyfrowymi poleconymi.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że argumentem za wprowadzeniem takiego rozwiązania mają być oszczędności. Policzono korzyści dla urzędów i sądów. Co roku wysyłają one 79,5 mln listów poleconych. Resort zakłada, że na nowatorskie rozwiązanie zdecydować się powinno 31 proc. obywateli (to ci, którzy już teraz aktywnie korzystają z e-administracji). To oznacza, że z rynku może zniknąć 26 mln dokumentów. A to da 106,5 mln zł oszczędności.

Nawet odliczając koszty utrzymania samego systemu e-Doręczeń, i tak korzyści mają przekroczyć 100 mln zł - czytamy.(PAP)

