Cyfrowy Polsat chce kupić 21,95 proc. akcji Asseco Poland

Cyfrowy Polsat ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 18.221.000 akcji Asseco Poland, stanowiących do 21,95 proc. akcji tej spółki, po 65 zł za akcję - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 19 grudnia, a zakończenie 23 grudnia 2019 roku.

Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję Asseco Poland płacono 60 zł. Podmiotem pośredniczącym w realizacji zaproszenia będzie Trigon Dom Maklerski.

Nabycie akcji Asseco w wyniku zaproszenia zostanie sfinansowane ze środków własnych Cyfrowego Polsatu lub środków dostępnych w ramach zadłużenia finansowego. Przy założeniu objęcia całego pakietu akcji wartość transakcji wyniesie około 1,18 mld zł.

W przypadku złożenia w ramach zaproszenia ofert sprzedaży na liczbę akcji Asseco Poland większą niż 18.054.800 zarząd Cyfrowego Polsatu zapewni udział innego podmiotu lub podmiotów kontrolowanych przez Zygmunta Solorza, które nabędą, na warunkach określonych w zaproszeniu, akcje w liczbie przewyższającej liczbę podaną powyżej, na które złożono oferty sprzedaży.

Po realizacji zaproszenia, w zależności od jego wyników, Cyfrowy Polsat zamierza prowadzić z Adamem Góralem, jednym z głównych akcjonariuszy i prezesem Asseco Poland, negocjacje w celu zawarcia umowy akcjonariuszy Asseco Poland.

Cyfrowy Polsat postanowił również o kontynuacji negocjacji z Asseco Poland dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy Cyfrowym Polsatem i spółkami z jego grupy kapitałowej a spółką Asseco w scenariuszu nabycia znaczącego pakietu akcji Asseco Poland.

W ujawnionej w środę wieczorem informacji Cyfrowy Polsat poinformował, że rozmowy z Adamem Góralem i zarządem Asseco Poland w sprawie potencjalnego kupna pakietu akcji informatycznej spółki rozpoczęły się 17 grudnia.

W zakres negocjacji wchodziło przede wszystkim potwierdzenie intencji obu stron co do rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy, wstępne określenie głównych obszarów i podstawowych zasad współpracy stron w przyszłości oraz identyfikacja warunków formalnych, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia założonego przez strony celu.

Adam Góral ma 9,74 proc. głosów na WZ Asseco Poland. Aviva OFE Santander ma 14,97 proc., OFE PZU 5,16 proc., a NN OFE 5,03 proc. Pozostali akcjonariusze kontrolują łącznie 65,11 proc. akcji rzeszowskiej spółki.

Asseco Poland stoi na czele grupy spółek działających w ponad 50 krajach na całym świecie. Przychody z oprogramowania i usług własnych stanowią 80 proc. przychodów grupy. 85 proc. sprzedaży Grupy Asseco generowane jest na rynkach międzynarodowych.

Z kapitalizacją około 4,0 mld zł Asseco Poland wchodzi w skład indeksu WIG30, jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-Informatyka. (PAP Biznes)

pr/