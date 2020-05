CD Projekt zaskakuje wynikami. Zarabia najlepiej od lat

Kwarantanna, dolar i serial wsparły wyniki CD Projektu, które ponownie przebiły oczekiwania analityków. Spółka zarabia najlepiej od czasu ostatnich "Wiedźminów".

Zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 92 mln zł i był o 32 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 69,6 mln zł. Przed rokiem zysk CD Projektu wyniósł 17,7 mln zł, spółka zanotowała więc wzrost o 420 proc. Grupa wypracowała także 193 mln zł przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 158,9 mln zł. Przychody wzrosły o 139 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku.

- Wprowadzone w wielu krajach ograniczenia dotyczące wychodzenia z domów i dostępnych form spędzania wolnego czasu niewątpliwie wpływają na wzrost popularności gier wideo i wspierają ich sprzedaż, w szczególności w ramach cyfrowej dystrybucji. Jednocześnie ze względu na mnogość czynników, które wystąpiły w okresie ostatnich dwóch kwartałów mogących pozytywnie wpływać na sprzedaż Grupy (np.: kampanie marketingowe i premiery produktów: "Wiedźmin 3: Dziki Gon" na Nintendo Switch, "GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana" na urządzenia z systemem iOS i Android, "Wojna Krwi" na Nintendo Switch, debiut serialu "The Witcher" na platformie Netflix, wzrost czasu spędzanego w domach przez graczy w związku z pandemią), nie jest możliwe jednoznaczne zmierzenie konkretnej skali oddziaływania każdego z tych czynników na sprzedaż Grupy - czytamy w sprawozdaniu.

- Jednocześnie łączna ich kombinacja wraz z efektami pozostałych działań biznesowych Grupy i osłabienia kursu PLN w drugiej połowie marca bieżącego roku przełożyła się na znaczny wzrost całkowitych przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zarówno segmentu CD PROJEKT RED (wzrost o 198 proc.), jak i GOG.com (wzrost o 45 proc.) - dodaje spółka. Przypomnijmy, że na końcu 2019 roku za dolara płacono 3,79 zł, na koniec marca zaś 4,13 zł. W sumie 96,5 proc. przychodów CD Projektu pochodzi z eksportu, z czego 53,4 proc. z Ameryki Północnej.

Warto dodać, że I kwartał 2020 roku świetnie wpisuje się w szerszy trend poprawiania wyników przez CD Projekt. Krocząca suma zysków CD Projektu za 12 miesięcy sięgnęła 250 mln zł i była najwyższa od okresu kwiecień 2016-marzec 2017, a więc ostatniego, w którym uwzględniana była premiera ostatniego dodatku do Wiedźmina, czyli Krew i Wino". Jeszcze lepiej statystyka ta wygląda pod względem przychodów. Ich suma za 12 miesięcy sięga 632 mln zł. By znaleźć wyższy wynik trzeba cofnąć się do przełomu 2015 i 2016 roku, gdy spółka pokazywała rekordowe wyniki po premierze "Wiedźmina 3".

CD Projekt okres przedpremierowy przed "Cyberpunkiem 2077" ma zatem zupełnie inny niż przed "Wiedźminem 3". Wówczas firma notowała straty i niemal w całości zależała od sukcesu "Wiedźmina 3". Teraz, 5 lat po premierze "Wiedźmina 3", CD Projekt wciąż dobrze radzi sobie w generowaniu zysków. Pomagają dodatki, gry poboczne (jak "Gwint"), własny sklep, w ostatnim czasie zaś kurs dolara, zwiększone zainteresowanie światem "Wiedźmina" w związku z serialem czy lockdown.

Dodatkowo spółka ma ogromny bufor gotówki. Z końcem marca grupa miała dostęp łącznie do 610,3 mln zł gotówki oraz lokat bankowych powyżej trzech miesięcy, o 128 mln zł więcej niż na koniec grudnia. Przepływy operacyjne netto CD Projektu w I kwartale 2020 wyniosły 187,2 mln zł, wobec ujemnego salda 2 mln zł przed rokiem.

Inwestorzy liczą jednak na więcej. Przy obecnej wycenie giełdowej - 38 mld zł - 250 mln zł rocznego zysku wydaje się kwotą bardzo małą. Taka różnica ma oczywiście związek z oczekiwaniami dotyczącymi "Cyberpunka". Konsensus PAP Biznes, stworzony na podstawie prognoz domów maklerskich z ostatnich 90 dni, zakłada 2,85 mld zł przychodów oraz 1,88 mld zł zysku w 2020 roku, a więc kolejny skokowy wzrost. W 2021 r. mowa o 2 mld zł sprzedaży oraz 1,26 mld zł zysku. To oczywiście oczekiwania, ale pozwalają zrozumieć nieco lepiej różnicę pomiędzy wyceną CD Projektu, a jego obecnymi zyskami. Kwestii wyceny i postrzegania spółki poświęciliśmy na Bankier.pl szeroki tekst.

Adam Torchała