Borys: Średnia alokacja PPK w akcje będzie zbliżona do średniej w funduszach otwartych

Średnia alokacja Pracowniczych Planów Kapitałowych w akcje powinna być podobna do struktury aktywów na rynku funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem funduszy zamkniętych - ocenił Paweł Borys, prezes PFR w rozmowie z PAP Biznes.

"Jeśli próbować wyobrazić sobie średnią alokację PPK, to najbliższym porównaniem będzie poziom alokacji, jaki jest w branży funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych” - powiedział Borys PAP Biznes w kuluarach Polish & CEE Private Equity Conference.

"Jeśli weźmiemy fundusze rynku kapitałowego, czyli fundusze otwarte, gdzie inwestorami jest cała populacja, od osób młodszych do starszych, i zobaczymy jak kształtuje się alokacja aktywów, to będzie to najlepsze przybliżenie" - dodał

Zdaniem Borysa, prowadzenie polityki inwestycyjnej w ramach szerokich założeń pozwoli na dostosowanie jej do profilu oszczędzających.

“Uważam, że w przypadku OFE błędem było, że regulator decydował jaka ma być polityka inwestycyjna, czyli jakie inwestycje mają być dokonywane. Zwłaszcza po 2013 r. ta polityka inwestycyjna niekoniecznie była dostosowana do profilu oszczędzających” - powiedział.

“Wskazanie w ustawie ram, ale nieprecyzowanie szczegółowo polityki inwestycyjnej jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ otwiera możliwość konkurencji między firmami inwestycyjnymi na najlepszą politykę inwestycyjną, ale w określonych ramach. Mówimy o systemie prywatnym - każdy może zrezygnować, każdy może wybrać fundusz. Jest pole, by instytucje mogły konkurować jak najlepszą polityką inwestycyjną" - dodał.

Prezes PFR przywołał przykład Wielkiej Brytanii, która wdrożyła podobną reformę.

“Generalnie dla początkowych funduszy zdecydowana większość aktywów jest inwestowana na rynku akcji, około 80 proc., a 20 proc. w instrumenty bezpieczne. A na 10 lat przed emeryturą te proporcje są odwrotne” - powiedział.

Borys przypomniał, że zaprezentowane założenia do reformy rynku kapitałowego zawierały zarówno utworzenie PPK, jak i przekształcenie z mocy prawa OFE w fundusze inwestycyjne, a PTE, które zarządza OFE, w TFI.

"Założenie było, że PTE zostaną przekształcone w TFI i też będą mogły uczestniczyć w programie PPK" - powiedział Borys.

"Obawa PTE jest taka, że druga ustawa jeszcze nie jest zgłoszona. MF rozpoczęło etap konsultacji projektu ustawy o PPK i wszyscy interesariusze mogą zgłosić uwagi" - dodał.

Po ogłoszeniu założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz Nationale-Nederlanden PTE postulowały, że Powszechne Towarzystwa Emerytalne powinny zostać dopuszczone do zarządzania PPK.

Polski Fundusz Rozwoju w II kwartale 2018 r. uruchomi fundusz dla funduszy private equity - poinformował Borys. W pierwszym etapie programu PFR przeznaczy na ten cel 600 mln zł, ale może podwoić te środki, jeśli zobaczy zapotrzebowanie na rynku.

“Fundusz dla funduszy private equity będziemy uruchamiali w II kwartale tego roku” - powiedział Borys w kuluarach Polish & CEE Private Equity Conference.

“Chodzi o to, żeby zadbać, aby przedsiębiorstwa, które będą także uczestnikami dużego programu dla rynku venture capital, czyli firm na wczesnym etapie rozwoju, znajdowały także kapitał, gdy stają się większe i dojrzałe” - dodał.

Borys podkreślił, że nowy program ma realizować cel, by firmy, w miarę jak rosną, uzyskiwały finansowanie na rynku lokalnym.

W ramach programu PFR ma wspierać kapitałowo fundusze typu private equity.

“Zakładamy, że skala tych funduszy będzie wynosiła średnio 400-800 mln zł. My będziemy inwestowali do 25 proc. w taki fundusz, będziemy oczekiwali, że reszta będzie pochodziła od inwestorów prywatnych” - powiedział prezes PFR.

“Na pierwszy etap zakładamy 600 mln zł ze strony PFR na ten program, ale z możliwością nawet podwojenia puli, jeśli zobaczymy, że zapotrzebowanie rynku jest większe” - dodał.

Borys poinformował, że PFR będzie oczekiwał, żeby co najmniej 50 proc. inwestycji tych funduszy było lokowanych w Polsce, ale program zakłada także dywersyfikację w regionie.

Dodał, że w ramach uruchomionego w ubiegłym roku analogicznego program dla rynku venture capital działa pięć funduszy, których wartość, z uwzględnieniem kapitału prywatnego, wynosi 4 mld zł.

“Zakładamy, że między 800 a 1.000 firm uzyska finansowanie w ramach tego programu. Wystartowaliśmy w ubiegłym roku i pierwsze inwestycje będą się pojawiały w tym roku. To program na 10 lat, a okres inwestowania to najbliższe 4 lata” - powiedział prezes PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób. Jak wynika z ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.

