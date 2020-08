Bezos coraz bogatszy. Jako pierwszy przebił 200 mld USD

fot. CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Jeff Bezos jako pierwszy człowiek w historii zgromadził majątek wart ponad 200 mld dolarów. Do „klubu 100 miliardów” należy jeszcze trzech innych założycieli technologicznych gigantów.

Jak wynika z prowadzonego przez Bloomberga rankingu najbogatszych ludzi świata, wartość majątku zajmującego pierwsze miejsce Jeffa Bezosa wynosi na chwilę obecną 202 mld dolarów. To oczywiście pokłosie wzrostu cen akcji Amazona, które wczoraj podrożały o 2,85 proc., a od początku roku zyskały blisko 80 proc.

Od początku 2020 r. wartość majątku Bezosa wzrosła o 87,1 mld dolarów. Sam ten przyrost dałby mu piąte miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie – zajmujący tę lokatę Bernard Arnault „wyceniany jest” na 86,6 mld dolarów.

Czołową czwórkę wraz z Bezosem tworzą inni członkowie „klubu 100 miliardów”. Należą do niego założyciel Microsoftu i weteran list najbogatszych ludzi świata Bill Gates (124 mld USD), założyciel Facebooka Mark Zuckerberg (115 mld USD) oraz założyciel Tesli Elon Musk (101 mld USD). Ten ostatni zwiększył wartość majątku od początku roku o 73,6 mld USD, co jest drugim wynikiem po Bezosie. Związane jest to rzecz jasna ze wzrostem cen akcji Tesli, które od początku roku wzrosły o 400 proc.

Jak wylicza "Forbes", nawet po uwzględnieniu inflacji majątek Bezosa jest wart więcej od majątku Billa Gatesa ze szczytu bańki internetowej. Założyciel Microsoftu „wart był” wówczas 100 mld USD, co odpowiada dzisiejszym 158 mld USD.

Warto także dodać, że gdyby nie ubiegłoroczny „najdroższy rozwód w historii”, to Bezos byłby jeszcze bogatszy. Rozstając się z żoną Mackenzie, Jeff Bezos otrzymał w wyniku podziału majątku 75 proc. akcji Amazona (choć zachował możliwość wykonywania prawa głosu z akcji przypadłych byłej żonie). Wartość majątku Mackenzie Scott szacowana jest obecnie na 66,2 mld dolarów (w momencie rozwodu było to 37 mld USD), co daje jej 13. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata oraz 2. miejsce na liście najbogatszych kobiet – o włos wyprzedza ją tylko Francoise Bettencourt Meyers.

Symbolicznym faktem jest również to, że majątek Bezosa przewyższa zsumowaną wartość majątku rodzeństwa Waltonów, dzieci założyciela sieci Walmart. Rob, Jim i Alcie Walton mają po ok. 58 mld dolarów każde.

MZ