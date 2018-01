Andrzej Szlachta nowym szefem Komisji Finansów Publicznych

Komisja Finansów Publicznych wybrała w czwartek nowego przewodniczącego, został nim poseł Andrzej Szlachta (PiS). Szlachta był wcześniej wiceszefem tej komisji.

Komisja Finansów Publicznych wybrała w czwartek nowego przewodniczącego, został nim poseł Andrzej Szlachta (PiS). Szlachta był wcześniej wiceszefem tej komisji. Funkcję szefa sejmowej komisji finansów pełnił poprzednio poseł PiS Jacek Sasin, który we wtorek został powołany na nowego szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Do prezydium komisji na funkcję wiceprzewodniczącego wybrano ponadto Andrzeja Kosztowniaka z PiS.

Kandydaturę Szlachty zgłosiła Gabriela Masłowska z PiS. Innych kandydatów nie było. Nikt nie sprzeciwił się także wyborowi Szlachty na stanowisko przewodniczącego.

Nowy przewodniczący pytany przez PAP o wyzwania stojące przed nim powiedział, że zawsze nowa funkcja wiąże się z nowymi wyzwaniami. "Nie jestem nowym członkiem komisji. Od 2005 r., czyli już czwartą kadencję zasiadam w tej komisji. Pełniłem dwukrotnie funkcję przewodniczącego podkomisji stałych, więc jakieś doświadczenie mam" - powiedział Szlachta.

Dodał, że dotychczasowy przewodniczący komisji Jacek Sasin (PiS) przekazywał mu do prowadzenia ważne ustawy, na przykład potężną ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. "Myślę, że te obowiązki przy okazji prowadzenia tych ustaw wypełniałem w miarę dobrze. Kierownictwo klubu powierzyło mi tę funkcję, będę starał się wywiązać z tego najlepiej jak potrafię" - zadeklarował.

Według niego wyzwaniem będzie ustabilizowanie debaty podczas posiedzeń komisji. "Będę apelował, żeby nie wykraczać poza ramy projektu ustawy, ponieważ często bywa tak, że dyskutujemy nad konkretną ustawą, ale dyskusja przenosi się na inne obszary. To wydłuża niepotrzebnie prace i rodzi niepotrzebne emocje" - powiedział.

Szlachta zapowiedział, że będzie się starał i będzie apelował, aby posłowie trzymali się ściśle tych projektów, które są przedmiotem prac komisji. "Natomiast jeżeli będą wnioski, że niektóre obszary dotyczące Komisji Finansów Publicznych można prowadzić w formie szerokiej debaty, to będę zwoływał specjalne posiedzenia, aby dać szanse wszystkim klubom prezentacji swoich propozycji. Idę w duchu konsensusu" - powiedział.

Jako przykład takiego konsensusu wskazał poprawkę do projektu budżetu na 2018 r. zgłoszoną we wtorek podczas drugiego czytania, podpisaną przez grupę posłów z różnych klubów.

"Po raz pierwszy ta poprawka zbiorcza została przyjęta (w środę przez komisję finansów - PAP), a klub PiS wycofał swoją poprawkę, by uwolnić dużą kwotę 1,2 mln zł na projekt dla Śląska. Widać, że można nawet przy takich głębokich podziałach znaleźć takie elementy, które nas łączą, mimo wszystko. Aby pracować dla dobra finansów publicznych, dla kraju" - oświadczył.

Chodzi o poprawkę podpisaną przez przedstawicieli wszystkich klubów, która przewiduje przeznaczenie 1,2 mln zł na na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

W uzasadnieniu do niej wskazano, że powstanie ośrodka znalazło się wśród kluczowych przedsięwzięć Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie Programu dla Śląska z harmonogramem realizacji do końca 2021 r. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 85 mln zł.

Szlachta jest nauczycielem akademickim. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie, Wydział Elektryczny, Elektrotechnika oraz Politechnikę Warszawską, Wydział Elektryczny, Elektrotechnika. Obronił doktorat w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie.

Był też posłem Sejmu V kadencji, VI i VII kadencji.

Na swojej stronie internetowej Szlachta informuje, że w latach 1999-2002 pełnił funkcję prezydenta Rzeszowa, a w latach 2002-2005 był radnym Rzeszowa. W roku 2005 startując w wyborach parlamentarnych z listy PiS został posłem na Sejm RP uzyskując około 14 tys. głosów.

Za pracę naukowo - dydaktyczną został odznaczony srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, medalem Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz