Analitycy: Wyniki LPP za IV kwartał '18 neutralne

Grupa LPP szacuje, że miała w czwartym kwartale 2018 roku 420 mln zł zysku operacyjnego przy 2,37 mld zł przychodów. Analitycy oceniają wyniki neutralnie.

- LPP przedstawiło mieszane wyniki za czwarty kwartał. Przychody są lekko poniżej oczekiwań z powodu znowu nieco niekorzystnej pogody i gorszego niż oczekiwano rozpoczęcia sprzedaży kolekcji jesień-zima 2018, co widać w dalszym spadku LFL do poziomów niskich jednocyfrowych - mówi Konrad Księżopolski, analityk Haitong Banku.

- Pozytywne jest z kolei, że koszty SG&A są widocznie niższe od oczekiwań. Naszym zdaniem, jest to wynik trwającej optymalizacji, ale i zmiany umów najmu poprzez większe ich powiązanie z wynikami sprzedaży. Przy niższych LFL, LPP płaciło niższe czynsze. Generalnie oceniamy wyniki LPP za czwarty kwartał neutralnie - dodaje.

Grupa LPP szacuje, że miała w czwartym kwartale 2018 roku 2,37 mld zł przychodów i 420 mln zł zysku operacyjnego. Przychody grupy wzrosły rdr o 10 proc., a EBIT wzrósł o 12 proc.

Zysk brutto na sprzedaży LPP wyniósł 1,42 mld zł (wzrost 13 proc. rdr), a koszty operacyjne sięgnęły 940 mln zł (wzrost o 9 proc.).

LPP podała, że przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w czwartym kwartale 2018 roku wzrosły o 2,3 proc.

Powierzchnia handlowa na koniec czwartego kwartału 2018 roku wyniosła 1.091 tys. m kw., co oznacza wzrost rdr o 9 proc.

W całym 2018 roku przychody grupy LPP wzrosły o 14 proc., do 8,04 mld zł, zysk brutto na sprzedaży sięgnął 4,4 mld zł (wzrost 18 proc.), koszty operacyjne zwiększyły się o 15 proc., do 3,55 mld zł, a zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 28 proc., do 743 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2 proc.

Szczegółowy raport finansowy za 2018 rok zostanie opublikowany 11 kwietnia 2019 roku.

pel/ asa/