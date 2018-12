Amerykański rynek pracy rozczarował ekonomistów

Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w listopadzie zwiększyła się tylko o 155 tysięcy – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS).

Ekonomiści spodziewali się, że amerykańska gospodarka wykreuje 200 tys. nowych etatów. W październiku amerykańskie „payrollsy” pozytywnie zaskoczyły wzrostem zatrudnienia o 250 tys. W raporcie za listopad rezultat ten zrewidowano w dół do 237 tysięcy.

Rozczarowały także statystyki z samego sektora prywatnego, w którym przybyło 161 tys. nowych miejsc pracy. Rynkowy konsensus także w tej kategorii zakładał przyrost o 200 tys. etatów. Co interesujące, w sektorze prywatnym rewizja danych za październik była dodatnia: zeszłomiesięczny rezultat zmieniono z 246 tys. na 251 tys.

Słabszy od oczekiwań okazał się także wzrost wynagrodzeń. Przeciętna stawka godzinowa była o 0,2% wyższa niż w październiku oraz o 3,1% wyższa niż w listopadzie 2017 roku. Analitycy spodziewali się dynamiki wynagrodzeń na poziomie 0,3% mdm i 3,1% rdr. Nieoczekiwanemu skróceniu z 34,5 do 34,4 godzin uległ także średni tydzień pracy.

Stopa bezrobocia pozostała bez zmian na poziomie 3,7%. Badanie aktywności zawodowej, przy pomocy którego BLS szacuje stopę bezrobocia, pokazało, że w listopadzie liczba pracujących zwiększyła się o 233 tysiące. Liczba bezrobotnych zmalała o 100 tys. Przybyło także 60 tysięcy osób nieaktywnych zawodowo. W rezultacie wskaźnik zatrudnienia (czyli relacja liczby pracujących do ludności w wieku produkcyjnym) utrzymała się bez zmian na poziomie 60,6%.

Listopadowe „payrollsy” okazały się umiarkowanie negatywne dla dolara. Bezpośrednio po publikacji raportu BLS kurs EUR/USD wzrósł z ok. 1,1368 do przeszło 1,14 dolara za euro. Przede wszystkim wciąż niska presja płacowa sprawia, że maleją szanse na kolejne podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Do niedawno rynek oczekiwał dwóch lub trzech podwyżek stóp w 2019 roku. Teraz kontrakty terminowe dyskontują co najwyżej jedną podwyżkę ceny pieniądza w przyszłym roku.

Krzysztof Kolany