Allegro usuwa aukcje produktów "chroniących" przed koronawirusem z zawyżoną ceną

Maska chroniąca przed koronawirusem? W rezultacie zwykły komin z mikrofibry, ale z wyższą ceną. Na Allegro sprzedawcy zwęszyli okazje i zawyżają ceny produktów, które rzekomo mają chronić przed zakażeniem.

Jak podają Wirtualnemedia.pl, serwis Allegro blokuje oferty, które miały zawyżone ceny i zostały zauważone przez klientów. - Usuwamy podobne oferty, jeśli zostaną zgłoszone przez użytkowników - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Michał Bonarowski z biura prasowego Allegro.

Tymczasem Amazon blokuje przedmioty "sprzedawców pozbawionych skrupułów" po tym, jak WHO krytycznie odniósł się do niektórych aukcji. Na tapet wzięto "antywirusowe" chusteczki, preparaty na bazie witaminy C chroniące przed koronawirusem czy maseczki chirurgiczne, których cena drastycznie wzrosła w ostatnich dniach.

Wśród produktów mających chronić przed zakażeniem lub wręcz uzdrawiać znalazły się również prawdziwe perełki. Jeden ze sprzedających oferuje za niecałe 2 tysiące złotych urządzenie do biorezonansu.

"Na koronawirusa" sprzedaje się również płyny do dezynfekcji, maski chirurgiczne czy spreje bakteriobójcze do używania w domu. Wśród ofert można znaleźć dodatkowo okulary chroniące przed zakażeniem COVID-19.

