Agora – zwolnienia dla pracowników, podwyżki dla rady nadzorczej

Na każdym kroku słyszymy, że spółka nie ma pieniędzy – donoszą związkowcy zrzeszeni w Agorze, cytowani przez serwis WirtualneMedia.pl. Pomimo takich głosów rada nadzorcza postanowiła podnieść miesięczne wynagrodzenie z 9 do 12 tys. złotych miesięcznie dla przewodniczącego i z 6 do 8 tys. zł dla pozostałych członków.

Według projektu, którego omówienie Agora zaplanowała na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki 12 czerwca 2019 r., pensje w radzie nadzorczej mają zostać podniesione. Zarząd w uzasadnieniu tłumaczył, że uposażenia członków rady nie były podwyższane od 14 lat, a w tym czasie istotnie zmieniła się zarówno wysokość wynagrodzeń w Polsce, jak i zakres obowiązków i odpowiedzialności członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

Do tego planu odniosła się Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność", która apelowała o odrzucenie proponowanej podwyżki nazywanej przez nią "niemoralną".

Nasza komisja działa niespełna 8 lat, negocjowaliśmy warunki 5 zwolnień zbiorowych, co daje średnią na półtora roku. Ci, którzy zachowali pracę, musieli się godzić na cięcia wynagrodzeń i honorariów, nieodpłatne przejmowanie dodatkowych obowiązków po zwolnionych, ogólne pogarszanie warunków pracy, na każdym kroku słysząc “spółka nie ma pieniędzy”. Jednocześnie ci, którzy stali przez ten czas na czele spółki, nie ponosili żadnych wyrzeczeń. Inkasowali wielomilionowe premie, hojne stałe wynagrodzenia i dywidendy.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że wynagrodzenie członków rady nadzorczej "pozostaje na niezmienionym poziomie od 14 lat”. Większość pracowników Agory bardzo by chciała powiedzieć to samo o sobie - chcielibyśmy nie doświadczyć żadnej obniżki od 2005. Uważamy, że w obecnej sytuacji podniesienie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej będzie niemoralne. Niech najpierw jakąkolwiek, choćby symboliczną, poprawę swojej sytuacji poczują szeregowi pracownicy - dopiero potem zajmijmy się dawaniem tym, którzy i tak mają już dużo - podają związkowcy w stanowisku przedstawionym na Facebooku.

Rozpowszechnianie płatne "Gazety Wyborczej", wydawanej przez giełdową Agorę, w marcu zmniejszyło się rok do roku o 9,52 proc. do 101,8 tys. szt. W porównaniu z lutym "Wyborcza" zanotowała spadek o 1,92 proc.

