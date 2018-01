20 mln zł kary od UOKiK dla Banku Millennium za błędne odpowiedzi na reklamacje

Prezes UOKiK nałożył na Bank Millennium 20,7 mln zł kary pieniężnej za wprowadzanie w błąd kredytobiorców kierujących do instytucji reklamacje dotyczące kredytów opartych na frankach szwajcarskich. Bank ma przesłać sprostowanie do kredytobiorców oraz zamieścić komunikat na stronie internetowej i Twitterze.

Na stronie internetowej Banku Millennium opublikowana została decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jak wskazano w dokumencie, bank umieszczał w odpowiedziach na pisma składane przez kredytobiorców fragment, który wprowadzał w błąd.

Sprawa dotyczy wniosków składanych przez klientów, w których wzywali oni bank do usunięcia z treści wykonywanych przez nich umów postanowień, które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Bank w odpowiedziach zawarł następujący fragment odnoszący się do wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt VI Aca 420/11) - „ww. wyrok jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skuteczność wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisania do rejestru. Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pan/Pani powołuje znajduje zastosowanie do Pana sytuacji”.

W decyzji UOKiK wskazano, że fragment ten wprowadzał klientów w błąd. Zdaniem Prezesa UOKiK „omawiane działanie Banku mogło powodować, że konsument, przyjmując za prawdziwe stanowisko prezentowane przez Bank, mógł zrezygnować z dochodzenia roszczeń wobec Banku zarówno na drodze sądowej, a także na drodze pozasądowego rozstrzygania sporów”.

Urząd zobowiązał bank do przekazania wszystkim konsumentom, którzy otrzymali kwestionowane pismo, informacji o decyzji UOKiK, w której podkreśla się, że wcześniejsze dokumenty wprowadzały w błąd, a „orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny, a postanowienie wzorca umowy wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone jest bezskuteczne ex tunc. Konsumenci kwestionujący postanowienia umowne, które zostały już wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych wobec Banku Millennium (…) pod numerami 3178 oraz 3179, mogą powoływać się na wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie (…), a sąd jest związany rozstrzygnięciem z mocy samego prawa”.

Treść decyzji ma być dostępna na stronie internetowej banku oraz na profilu w serwisie Twitter. Ponadto na bank nałożono karę pieniężną w kwocie 20,74 mln zł, co stanowi 0,625 proc. obrotu osiągniętego przez bank w 2016 r. Decyzja jest nieprawomocna.

MK