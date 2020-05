Zysk netto CDA wzrósł w I kw. o 350 proc. do 3,7 mln zł

Zysk netto CDA w pierwszym kwartale 2020 roku wzrósł o 350 proc. do 3,7 mln zł - podała spółka w raporcie.

Sprzedaż CDA w pierwszym kwartale 2020 roku wzrosła o blisko 50 proc. do 13,3 mln zł.

Główne źródło przychodów spółki stanowi sprzedaż abonamentów CDA Premium, a wpływy z tego tytułu wyniosły w pierwszym kwartale 2020 roku 12,4 mln zł (wzrost o 53,3 proc.). Na koniec marca 2020 roku liczba subskrybentów wyniosła 266,3 tys., to jest o 43 proc. więcej wobec marca 2019 roku.

Prowizje na rzecz partnerów spółki wzrosły w pierwszym kwartale 2020 roku o 8 proc. do 6 mln zł.

CDA Premium to płatna sekcja serwisu cda. pl, w ramach której spółka oferuje dostęp do bazy pełnometrażowych filmów i seriali. Baza jest rozwijana wyłącznie przy współpracy z oficjalnymi dystrybutorami filmowymi, wydawcami, jak również z pośrednikami, którzy posiadają prawa autorskie do publikowanych materiałów. (PAP Biznes)

