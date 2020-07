Zysk netto Banku Millennium w II kw. wyniósł 53,6 mln zł, powyżej oczekiwań

Bank Millennium

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2020 roku spadł do 53,6 mln zł z 173,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku był o 4,8 proc. wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 51,1 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto banku za drugi kwartał 2020 roku wahały się od 0,5 mln zł do 71 mln zł.

Saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy z tytułu COVID-19 oraz na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w drugim kwartale 272,3 mln zł i było 9,8 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 248 mln zł, w przedziale od 237,4 mln zł do 261,1 mln zł.

Rezerwa na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych uległa zwiększeniu o dodatkowe 112,7 mln zł. Łącznie w I połowie 2020 roku wynosiła ona 168 mln zł.

W I kwartale 2020 r. bank wyprzedzająco utworzył odpis na Covid-19 w wysokości 60 mln zł, który w II kwartale 2020 r. alokowano na poszczególne ekspozycje kredytowe. Stworzono również w II kwartale 2020 roku dodatkowy odpis na Covid-19 w wysokości 9,3 mln zł.

Bank utworzył także dodatkowe rezerwy na zwrot opłat od spłaconych przed terminem kredytów konsumpcyjnych. W II kwartale rezerwy te wynosiły 60,5 mln zł.

Koszt ryzyka za I połowę 2020 r. wyniósł 98 pb w porównaniu do 78 pb w I poł. 2019 r. Bez dodatkowego odpisu na Covid-19 w I poł. 2020 r. oraz kredyty EuroBanku w I poł. 2019 r., koszt ryzyka wyniósł 79 punktów bazowych.

Wyniki Banku Millennium w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 627,5 602,4 4,2%



Wynik z prowizji 179,0 170,1 5,2%



Koszty ogółem 405,1 408,2 -0,8%



Saldo rezerw* -272,3 -248,0 9,8%



Zysk netto 53,6 51,1 4,8%















w mln zł 2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica





rdr

kdk











Wynik odsetkowy 627 573 9,6% 676 -7,1% Wynik z prowizji 179 175 2,3% 195 -8,0% Koszty ogółem 405 372 9,0% 518 -21,8% Saldo rezerw -272 -158 72,5% -250 8,8% Zysk netto 54 174 -69,1% 18 196,1% * pozycja uwzględnia także rezerwy z tytułu COVID-19 oraz na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych

Bank podał, że na koniec czerwca zatwierdził 63721 wniosków o wakacje kredytowe w związku z koronawirusem, dotyczące funkcjonujących pożyczek gotówkowych, 16671 wniosków o wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych o wartości kredytów odpowiednio 1842 mln zł i 4584 mln zł.

"Po początkowym silnym wzroście wniosków o wakacje kredytowe w segmencie detalicznym pod koniec marca/na początku kwietnia ilość wniosków istotnie się zmniejszyła. „Bezpłatne” wakacje kredytowe wprowadzone w czerwcu w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 4.0” jak dotąd cieszyły się niewielkim zainteresowaniem i zaledwie kilkanaście wniosków zostało złożonych" - napisano w raporcie.

Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych wynosiła około 4942 (w tym leasing: 4104) na koniec czerwca, z łączną wartością kredytów z odroczoną spłatą na poziomie 1183 mln zł.

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w drugim kwartale 627,5 mln zł i okazał się 4,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 602,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 586 - 616 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 179 mln zł wobec konsensusu na poziomie 170,1 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2 proc. (oczekiwania wahały się od 160 mln zł do 180 mln zł).

Koszty operacyjne banku sięgnęły 405,1 mln zł i były o 0,8 proc. niższe od średniej prognoz analityków (408,2 mln zł).

Bank podał, że na koniec czerwca, ruch zarówno w oddziałach banku jak i w placówkach franszyzowych osiągnął ok. 70 proc. poziomu sprzed pandemii Covid-19 w porównaniu z najniższym poziomem, tj. 40 proc. na początku kwietnia.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosił 19,9 proc. oraz 20 proc. odpowiednio na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, podczas gdy współczynnik Tier 1 wynosił odpowiednio 16,8 proc. oraz 17 proc. (PAP Biznes)

