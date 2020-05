Zysk Alior Banku w I kw. mocno powyżej konsensusu

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 73,2 mln zł z 103,5 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 29 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 56,6 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za pierwszy kwartał, wahały się od 22,8 mln zł do 79,7 mln zł.

Odpisy (wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw) wyniosły w pierwszym kwartale 294,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 324,7 mln zł w przedziale oczekiwań 299,8-371,3 mln zł.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 776 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 762,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 738,3-780 mln zł). Wynik spadł 3 proc. rok do roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósl 137,4 mln zł i był 14 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 160,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 151 mln zł do 167 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 19 proc. rok do roku.

Wyniki Alior Banku w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników w mln zł 1Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 776,0 762,9 2% Wynik z prowizji 137,4 160,2 -14% Koszty ogółem 481,6 467,0 3% Saldo rezerw -294,8 -324,7 -9% Zysk netto 73,2 56,6 29% 1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 776 804 -3% 747 4% Wynik z prowizji 137 170 -19% 165 -17% Koszty ogółem 482 512 -6% 352 37% Saldo rezerw -295 -275 7% -341 -14% Zysk netto 73 103 -29% -20

seb/