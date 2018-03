Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniósł 872,7 mln zł

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w czwartym kwartale 872,7 mln zł i był zbieżny z konsensusem PAP Biznes. Zysk okazał się o 3,3 proc. niższy niż przed rokiem. Przychody wyniosły 2,579 mld zł i okazały się 0,8 proc. wyższe od konsensusu. Sprzedaż wzrosła o 1,7 proc. rok do roku.

Prognozy zebrane przez PAP Biznes wskazywały na wynik EBITDA od 852 mln zł do 883 mln zł. Przy sporządzaniu konsensusu uwzględniono prognozy 9 biur maklerskich.

Zysk netto grupy w czwartym kwartale sięgnął 167,1 mln zł. Konsensus PAP Biznes wskazywał na 267,8 mln zł zysku, nie uwzględniał jednak odpisów wynikających ze zmian przepisów podatkowych, który obniżyły wynik o 144 mln zł.

Na koniec 2017 roku Cyfrowy Polsat świadczył klientom 16,523 mln usług, czyli o około 2,5 tys. mniej niż rok wcześniej (spadek o 0,1 proc.).

Podobnie jak w poprzednich kwartałach spadek liczby usług miał miejsce w usługach przedpłaconych (prepaid) - w samym czwartym kwartale liczba świadczonych usług w modelu przedpłaconym spadła o 13,2 proc. rok do roku do 2,84 mln usług. Większość tej bazy stanowiły usługi telefonii komórkowej (2,58 mln usług), w przypadku których spadek w czwartym kwartale sięgnął - podobnie jak na całej bazie - 13,2 proc. Średnie miesięczne przychody na usługę prepaid (ARPU) wzrosły rok do roku o 4,7 proc. do 20,1 zł.

Liczba usług kontraktowych świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w czwartym kwartale rok do roku o 3,2 proc. do 13,68 mln. Wzrosty miały miejsce zarówno w przypadku telefonii komórkowej (6,93 mln usług na koniec grudnia, wzrost o 3 proc. rok do roku), płatnej telewizji (4,94 mln usług, wzrost o 3,7 proc.) jak i usłudze internetu (1,81 mln usług, wzrost o 3 proc.). Średnie miesięczne przychody na klienta usług abonamentowych grupy (ARPU) spadły o 1,9 proc. do 89 zł.

Udział Telewizji Polsat w oglądalności telewizyjnej w czwartym kwartale spadł do 24,4 proc. wobec 25 proc. rok wcześniej. Udział w rynku reklamy obniżył się natomiast do 27 proc. z 27,1 proc.

Wyniki Cyfrowego Polsatu w zestawieniu z konsensusem PAP 4Q2017 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2017 rdr Przychody 2579,2 2559,7 0,8% 1,7% 7,9% 9828,6 1,0% EBITDA 872,7 871,0 0,2% -3,2% 2,5% 3617,0 -0,7% EBIT 437,9 419,7 4,3% 12,3% 3,8% 1834,0 9,9% zysk netto j.d. 167,1 267,8 -37,6% -52,3% -31,2% 980,6 -5,8% marża EBITDA 33,8% 34,0% -0,19 -1,75 -1,76 36,80% -0,62 marża EBIT 17,0% 16,4% 0,58 1,59 -0,67 18,66% 1,50 marża netto 6,5% 10,5% -3,98 -7,33 -3,68 9,98% -0,73

Na początku marca Cyfrowy Polsat poinformował, że jego skonsolidowany wynik netto w czwartym kwartale 2017 roku będzie niższy o około 144 mln zł z powodu zmian przepisów podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2018 roku.

Cyfrowy Polsat planuje, że w 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosą maksymalnie 10 proc. przychodów, z wyłączeniem efektu konsolidacji Netii - podała grupa w prezentacji.

Grupa planuje "kontynuację strategii zakładającej utrzymanie udziałów w oglądalności oraz wzrost przychodów reklamowych przynajmniej zgodny z dynamiką wzrostu rynku reklamy telewizyjnej". Liczy również na utrzymanie tempa wzrostu usług (RGU) i nasycenia bazy klientów usługami zintegrowanymi.

Cyfrowy Polsat spodziewa się również "utrzymania wysokiego poziomu marżowości biznesu" oraz "wysokiego poziomu generowanych wolnych przepływów pieniężnych".

W 2018 roku Cyfrowy Polsat chce sfinalizować akwizycję Netii oraz rozpocząć realizację zaplanowanych synergii na lata 2019 – 2023.

Ostatnim wymienionym w prezentacji celem na 2018 rok jest wygenerowanie zwrotu z inwestycji w nowe kanały telewizyjne, przejęte w 2017 roku.

Źródło: PAP Biznes

kuc/