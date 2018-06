Załamanie inwestycji zagranicznych. "Winni" repolonizatorzy

W 2017 r. obcokrajowcy zainwestowali nad Wisłą o ponad połowę mniej środków niż rok wcześniej, a Polska straciła pozycję największego odbiorcy inwestycji zagranicznych w regionie.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski wyniósł 6,43 mld dol. w porównaniu do 13,93 mld dol. w 2016 r. - wynika z raportu "World Investment Report 2018" opublikowanego przez UNCTAD. Informacja nie jest zaskoczeniem - agenda ONZ zbiera wyliczenia krajowych podmiotów z całego świata, w przypadku Polski bazuje na wyliczeniach Narodowego Banku Polskiego, który donosił o załamaniu inwestycji zagranicznych przed miesiącem.

NBP wyjaśnił wówczas, że za tak głęboki spadek odpowiedzialne były przede wszystkim dwa zjawiska: repolonizacja i spłata kredytów zagranicznych.

Mimo że formalnie badany jest "napływ" inwestycji zagranicznych, to naprawdę obejmuje on zarówno faktyczny napływ nowych, ale i odpływ wcześniej zainwestowanych środków. Na ostateczny wynik wpłynęła zatem m.in. repolonizacja Pekao - UniCredit właśnie w ubiegłym roku sprzedał udziały w banku PZU i PFR za 10,6 mld zł. Dlaczego to ważne? Bo wycofanie się tego inwestora wcale nie musi świadczyć o pogorszeniu się warunków prowadzenia działalności w Polsce czy też jej perspektyw, a tak często są interpretowane statystyki o napływie BIZ.

W 2017 r. NBP odnotował również wyjątkowo nietypowe zjawisko - spłaty kredytów od zagranicznych inwestorów po raz pierwszy od 2004 r. przewyższyły wartość kredytów nowo udzielonych. Skąd taka wolta? Być może inwestorzy uznali, że lepiej ulokować pieniądze w innym kraju - czy to w celu inwestycyjnym czy optymalizacyjnym. Niebagatelny wpływ na ich decyzje mogła mieć polityka Rezerwy Federalnej napędzająca napływ kapitału spekulacyjnego do aktywów dolarowych. Być może spłacie zobowiązań sprzyjało umocnienie złotego, zwiastujące osłabienie w obliczu łagodnej polityki monetarnej NBP i rosnących napięć geopolitycznych na świecie.

Warto również dodać, że spadek napływu BIZ wpisuje się w szersze zjawisko makroekonomiczne - spowolnienie inwestycji w Polsce.

Raport UNCTAD umożliwia za to porównanie Polski z innymi krajami. Wartość BIZ na świecie również zmniejszyła się, choć nie tak mocno jak w Polsce. Spadek sięgnął 23 proc. - z 1,87 bln dol. do 1,43 bln dol., za co odpowiadały głównie USA i Wielka Brytania, w przypadku których odnotowano załamanie fuzji i przejęć (M&A) - z 457 mld dol. do 275 mld dol. w Stanach Zjednoczonych i ze 196 mld dol. do zaledwie 15 mld dol. na Wyspach. Głównych przyczyn można szukać zarówno w czynnikach politycznych - osobie i polityce prezydenta Trumpa oraz brexicie - ale i specyfice M&A, których łączna wartość często zależy od kilku ogromnych transakcji. Nie przeszkodziło to jednak Amerykanom w utrzymaniu tytułu lidera rankingu, za USA znalazły się Chiny i Hongkong.

Zmianie uległa również sytuacja w naszym regionie - Polska straciła pozycję największego odbiorcy inwestycji zagranicznych w grupie wyszehradzkiej. Na pierwsze miejsce awansowały Czechy, gdzie co prawda inwestycje również spadły, ale nie tak mocno jak w Polsce. Do czołowej dwójki zbliżyła się Rumunia, która stopniowo przyciąga coraz więcej kapitału zagranicznego.

Polska spadła również w rankingu największych odbiorców BIZ w UE - z 10. miejsca w 2016 r. na 13. przed rokiem. Na podium znalazły się Holandia, Francja i Niemcy.

Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w mln dolarów)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Holandia 25 013,0 51 105,3 44 973,6 69 565,1 85 777,5 57 956,7 Francja 16 062,1 34 270,3 2 669,3 45 346,6 35 165,2 49 794,9 Niemcy 28 181,1 15 573,2 4 863,2 33 276,3 16 982,4 34 726,3 Irlandia 46 923,1 46 624,9 37 413,9 215 791,1 14 522,7 28 974,6 Hiszpania 25 696,5 37 435,7 25 238,4 19 559,5 19 659,6 19 086,1 Włochy 92,5 24 272,6 23 223,0 19 628,3 22 243,0 17 077,1 Szwecja 16 256,9 3 930,5 4 030,4 6 897,1 12 176,8 15 395,7 W. Brytania 55 446,1 51 675,8 24 690,2 32 720,4 196 130,5 15 090,0 Austria 3 988,9 5 719,9 4 577,2 1 269,9 - 9 000,8 9 629,6 Czechy 7 984,1 3 639,1 5 492,0 465,1 9 814,8 7 412,2 Portugalia 8 858,0 2 702,0 2 998,8 6 926,3 6 309,7 6 945,6 Luksemburg 143 003,1 19 616,0 22 746,8 11 320,2 45 123,2 6 622,7 Polska 12 423,5 2 734,0 14 268,7 15 270,8 13 927,8 6 433,5 Cypr 47 199,3 - 6 494,7 736,2 7 465,9 2 118,2 6 343,3 Rumunia 3 198,5 3 601,4 3 211,4 3 838,9 4 997,0 5 160,0 Grecja 1 739,7 2 817,5 2 687,7 1 271,9 3 068,7 4 046,0 Malta 14 183,9 12 004,4 11 342,9 4 644,6 3 813,2 3 185,2 Węgry 14 409,2 3 402,1 7 806,5 - 14 750,6 - 5 854,6 2 491,6 Słowacja 2 981,7 - 604,1 - 512,1 106,1 - 295,4 2 276,7 Chorwacja 1 509,6 958,0 2 877,2 267,4 1 756,4 2 104,2 Finlandia 4 154,0 - 168,6 18 303,6 1 483,9 11 644,5 1 327,9 Bułgaria 1 697,2 1 837,2 1 540,2 2 745,9 1 194,3 1 070,7 Estonia 1 564,9 768,9 654,7 13,0 915,0 784,4 Belgia 6 515,5 25 124,8 - 12 390,4 23 871,6 30 307,5 740,4 Łotwa 1 109,1 903,1 780,1 709,8 148,2 721,2 Słowenia 339,3 - 151,2 1 049,8 1 674,4 1 260,4 702,0 Litwa 700,0 469,1 - 23,3 870,4 263,9 595,4 Dania 776,3 907,6 4 682,3 3 616,1 - 159,4 - 3 114,7 Źródło: UNCTAD

Możemy jeszcze mieć nadzieję, że NBP zaktualizuje swoje wyliczenia. Tak było choćby w 2015 r., gdy wstępne szacunki wskazywały na wyraźny spadek napływu BIZ - do 7,5 mld dol., ale potem zostały zweryfikowane i okazało się, że nad Wisłę napłynęło blisko 13,5 mld dol.

NBP podał już wstępne dane za pierwszy kwartał - napływ BIZ sięgnęła 3,3 mld euro, czyli o ponad 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zagraniczni inwestorzy chcą budować w Polsce

W publikacji UNCTAD jest jeszcze jedna dobra wiadomość dla Polski. Agenda ONZ udostępniła również zestawienie BIZ typu greenfield opracowane przez fDi Markets. Analitycy wzięli w nim pod uwagę wyłącznie zapowiedziane (a nie zrealizowane jak w przypadku NBP) w danym roku nakłady na nowe projekty inwestycyjne i znaczącą rozbudowę projektów starszych. Nie są to wszystkie BIZ (nie zawierają choćby M&A oraz reinwestowanych zysków) i wcale nie jest pewne, że dojdą do skutku, ale i te wyliczenia mają pewne zalety. Inwestycje greenfieldowe są najwyżej cenione przez kraje goszczące, ponieważ bezpośrednio skutkują powstaniem nowych zakładów, miejsc pracy i popytu na produkty dostarczane przez miejscowych dostawców oraz bywają związane z transferem technologii i know-how.

W 2017 r. inwestorzy zagraniczni ogłosili w Polsce aż 429 inwestycji typu greenfield, co jest najwyższym odczytem w historii zestawienia trwającej od 2003 r. i piątym wynikiem w UE. Zapowiadana wartość tych inwestycji to 17,57 mld dol., najwięcej od 2008 r. W tym aspekcie Polskę wyprzedza w UE wyłącznie Wielka Brytania.

Maciej Kalwasiński