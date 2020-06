fot. Alexander Chaikin / Shutterstock

Tańsze wypłaty z bankomatów zagranicznych to efekt wejścia w życie unijnych regulacji. Choć obowiązują one już ponad pół roku, to właśnie w wakacje nabierają największego znaczenia. Jak wynika z analizy Bankier.pl, ponad 15 banków obniżyło stawki w stosunku do ubiegłego roku.

Do 15 grudnia 2019 r. banki miały czas na wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z którym stawki za przelewy i wypłaty z bankomatów w euro na terenie państw członkowskich z tymi stosowanymi w granicach kraju musiały zostać zrównane. Wraz z pierwszymi zmianami przyszła obawa, że skutkiem ubocznym mogą być podwyżki usług krajowych. Na taki ruch zdecydował się m.in. ING Bank Śląski, który jako jeden z pierwszych zaktualizował swój cennik.

Większość banków nie podniosła jednak opłat za transakcje w Polsce, obniżając jednocześnie usługi świadczone za granicą. Dla klientów oznacza to oszczędności. W przypadku niektórych banków mogą one wynieść nawet 10 zł za pojedynczą wypłatę.

Wypłaty za 0 zł w kolejnych kontach

Wśród instytucji obniżających opłaty znalazły się też takie, które ścięły stosowane stawki do 0 zł. Taką zmianę wdrożyli BOŚ Bank (EKOkonto bez Kosztów), ING Bank Śląski (Konto z Lwem Premium, Konto z Lwem Komfort), mBank (eKonto osobiste, eKonto możliwości), Nest Bank (Nest Konto), PKO Bank Polski (PKO Konto za Zero) oraz Toyota Bank (Moto Konto, Konto Plus).

Wysokość opłaty za wypłatę z bankomatu zagranicznego oraz prowizję za przewalutowanie – zmiany w stosunku do lata 2019 r. Bank Szczegóły Alior Bank Konto Jakże Osobiste: obniżka z 5 do 2,50 zł dla wypłat realizowanych w walucie Bank Millennium Konto 360°, Konto 360° Student: obniżka z 2,50% min. 9 zł do 5 zł dla wypłat w granicach EOG w EUR; Konto walutowe: obniżka z 2 do 1,50 EUR dla wypłat w granicach EOG w EUR Bank Pekao Eurokonto walutowe: obniżka minimalnej wypłaty dla Mastercard z 2% min. 1,50 EUR/USD/CHF/GBP do 2,30% min. 1 EUR/USD/CHF/GBP, dla VISA z 4% min. 4,30 USD lub 2,90 EUR do 4% min. 2,20 USD lub 1,50 EUR BNP Paribas Bank Polska Konto otwarte na Ciebie, Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard, Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard: obniżka z 10 zł do 5 zł dla wypłat w granicach EOG w EUR BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów: obniżka z 3% min. 9 zł do 0 zł, wszystkie konta: podwyżka za prowizję za przewalutowanie z 2,50% do 3% Citi Handlowy Citi Konto: obniżka z 3% min. 10 zł maks. 200 zł do 7 zł za wypłaty za granicą (poza bankomatami Citi) Credit Agricole Konto dla Ciebie: obniżka dla wypłat w granicach EOG w EUR z 10 zł do 6 zł, podwyżka dla pozostałych z 10 zł do 12 zł; Konto dla Ciebie GO!, Konto dla Ciebie MOVE!: obniżka dla wypłat w granicach EOG w EUR z 6 do 3 zł; Konto dla Ciebie VIP: obniżka przewalutowania z 4% do 0% Getin Noble Bank Konto Proste Zasady: obniżka dla wypłat w granicach Państw Członkowskich z 4,50% min. 10 zł na 0 zł Idea Bank Konto Idealne: obniżka dla wypłat na terenie państw w EOG z 2% min 10 zł do 0 zł dla pierwszych pięciu wypłat (włącznie z wypłatami w kraju) i 1% od szóstej wypłaty ING Bank Śląski Konto z Lwem Komfort, Konto z Lwem Premium: obniżka z 3% do 0 zł; Konto z Lwem Direct, Konto z Lwem Mobi: obniżka z 3% do 0 zł (pierwsza wypłata w krajach SEPA), i 5 zł (kolejne wypłaty w krajach SEPA); Konto z Lwem Mobi do 26 lat: obniżka z 3% do 0 zł (pierwsza wypłata w krajach SEPA), i 2,50 zł (kolejne wypłaty w krajach SEPA) Inteligo Konto Inteligo: obniżka z 3% min. 10 zł do 5 zł mBank eKonto możliwości, eKonto osobiste: obniżka z 10 zł dla czwartej i każdej następnej wypłaty do 0 zł dla wszystkich wypłat Nest Bank Nest Konto: obniżka z 5 zł do 0 zł PKO Bank Polski PKO Konto za Zero: obniżka z 3% min 10 zł do 0 zł PlusBank Konto PLUS: obniżka z 10 zł do 0 zł dla wypłat w granicach EOG w EUR Toyota Bank Moto Konto, Konto Osobiste: obniżka z 3% min. 10 zł do 0 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabeli opłat i prowizji banków, stan na 25.06.2020 r.

W sumie daje to 26 rachunków na rynku, które nie naliczają tego typu opłat bez żadnych limitów lub warunków. Kompletną listę dostępnych RÓR-ów na rynku wraz z obowiązującymi stawkami można sprawdzić w artykule „Jaką prowizję zapłacisz za wypłatę z bankomatu za granicą?”. Tym samym BOŚ Bank, Nest Bank, PKO Bank Polski oraz Toyota Bank rozszerzyły brak opłat za wypłaty z bankomatów zagranicznych na wszystkie swoje rachunki dostępne w aktualnej ofercie.

Nie znaczy to jednak, że tylko klienci wyżej wymienionych banków skorzystali na wprowadzeniu unijnych regulacji. Niektóre instytucje podzieliły opłaty za podjęcie gotówki z bankomatów zlokalizowanych na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wypłaty dokonywane w innych krajach. Takie rozwiązanie zastosowało dziesięć markach bankowych: Alior Bank, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bank Pocztowy i EnveloBank (niewymienione w tabeli w związku ze zmianą oferty kont osobistych), Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, PlusBank.

Dwucyfrowe obniżki w kilku bankach

Obniżka opłat u rekordzistów wyniosła nawet 10 zł. Taką różnicę można zauważyć tylko w bankach, które zamieniły ją na 0 zł, czyli w Getin Noble Banku (Konto Proste Zasady w granicach Państw Członkowskich), mBanku, PKO Banku Polskim (PKO Konto za Zero), PlusBanku (dla wypłat w granicach państw EOG w euro) oraz w Toyota Banku. Co więcej, w przypadku niektórych z nich stosowano przed zmianą prowizję procentową, a 10 zł było najniższą możliwą opłata za taką usługę.

Nie zabrakło także podwyżek, choć jest ich zdecydowanie mniej. BOŚ Bank podniósł wysokość prowizji za przewalutowanie z 2,50% do 3%, natomiast Credit Agricole odbija sobie wymuszone cięcia podniesieniem opłaty za wypłaty z pozostałych bankomatów (czyli innych niż zlokalizowanych na terenie państw należących do EOG w euro) z 10 do 12 zł. Dotyczy to jednak tylko jednego rachunku – Konta dla Ciebie.

Zmiany w ofercie kont osobistych

Zmian w stosunku do oferty sprzed roku nie wprowadziły dwa banki – Santander Bank Polska oraz T-Mobile Usługi Bankowe. W tabeli nie znalazł się także przejęty przez Bank Millennium eurobank oraz Bank Pocztowy i jego internetowa marka EnveloBank, które 1 czerwca 2020 r. wprowadziły do oferty nowe konta osobiste, przenosząc jednocześnie dotychczasowe produkty do obsługi. Z rynku zniknęło także eKonto standard od mBanku, natomiast nowością jest Moje Konto Premium w BNP Paribas Banku Polska.