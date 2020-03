Wojciech Jasiński na czele rady nadzorczej PKN Orlen

Wojciech Jasiński zostanie nowym przewodniczącym rady nadzorczej PKN Orlen. Były minister skarbu to kolejny polityk PiS w największym koncernie paliwowym w Polsce.

Decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy PKN Orlen, funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki obejmie Wojciech Jasiński. Jego kandydaturę zgłosił Skarb Państwa posiadający w spółce 27,52 proc. udziałów. Poprzednio radą nadzorczą Orlenu kierowała Izabela Felczak-Poturnicka, która 16 stycznia złożyła rezygnację.

Dla Wojciecha Jasińskiego, który w latach 2006-2007 był ministrem skarbu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, to swego rodzaju powrót do PKN Orlen. Poprzednio, w latach 2015-2018, polityk Prawa i Sprawiedliwości sprawował funkcję prezesa płockiej spółki. Na stanowisku tym zastąpił go Daniel Obajtek, który zarządem Orlenu kieruje do dziś. Dodatkowo, od 2016 r. Jasiński wchodzi w skład rady nadzorczej PKO BP.

Jasiński i Obajtek to nie jedyni przedstawiciele władz Orlenu związani z PiS. Od kilku tygodni w zarządzie spółki zasiada Janusz Szewczak, poseł na Sejm poprzedniej kadencji. W Orlenie Szewczak odpowiada za obszar finansów spółki.

W trakcie czwartkowych obrad NWZ PKN Orlen, jeszcze przed zmianami w składzie rady nadzorczej, na wniosek Skarbu Państwa akcjonariusze płockiego koncernu zdecydowali, że rada nadzorcza będzie liczyła tam, jak dotychczas 10 osób – to maksymalna liczba członków rady, zgodnie ze statutem spółki.

Również dziś, na wniosek Skarbu Państwa, z rady nadzorczej PKN Orlen odwołano Małgorzatę Niezgodę. Do rady powołano zgłoszonego przez Skarb Państwa Dominika Kaczmarskiego z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

MZ/PAP