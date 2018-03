Warszawska giełda walczy o Tel Awiw

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 72% akcji głównej giełdy izraelskiej - TASE w Tel Awiwie, dowiedziała się "Rzeczpospolita". Wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł.

"Warszawska giełda dostała zaproszenie, aby wziąć udział w przetargu na pakiet kontrolny głównej giełdy izraelskiej. W finansowaniu tej operacji może jej pomóc Polski Fundusz Rozwoju - dowiedziała się 'Rzeczpospolita'. Chodzi o pakiet prawie 72% akcji. Wartość potencjalnej transakcji to co najmniej 490 mln zł" - czytamy w gazecie.

"Mając na uwadze maksymalizację wartości dla inwestorów i akcjonariuszy, GPW jest otwarta na wszelkie możliwości, które wpisują się w plany rozwoju grupy kapitałowej GPW. Będziemy przekazywać dalsze informacje stosownie do okoliczności" - napisało biuro prasowe GPW w komunikacie przesłanym "Rzeczpospolitej".

"Rz" podkreśla, że warszawski parkiet w walce o izraelską giełdę nie stoi na straconej pozycji, nawet jeśli wziąć pod uwagę fakt, że zainteresowanie nią wyraża m.in. giełda w Londynie czy też Singapurze.

"Z jednej strony mógłby to być przyczółek do zbudowania silnego giełdowego gracza, a z drugiej inwestorzy dostaliby zupełnie nowe możliwości, gdyż parkiet w Tel Awiwie słynie ze spółek technologicznych oraz innowacyjnych startupów" - czytamy dalej.

Na rynku w Tel Awiwie notowanych jest ponad 450 spółek. Obecnie na rynku głównym GPW notowanych jest 477 spółek.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.