Trzy lata z 500+. Do rodzin trafiło 67 mld zł

Program "Rodzina 500+" jest nie tylko programem prorodzinnym - który przebudował życie wielu rodzin - ale też propaństwowym programem dla przyszłości; stworzyliśmy przestrzeń dla rozwoju całego kraju - mówił w niedzielę w Puławach premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w Puławach wziął udział w podsumowaniu 3-lecia programu "Rodzina 500 plus". Morawiecki podkreślił, że rząd - przygotowując ten program - chciał, żeby "wszystkie dzieci, młodsza młodzież, młodzież, miały jak najwięcej możliwości".

"Program 500 plus jest nie tylko programem prorodzinnym ale też propaństwowym. Państwo polskie, które odkłada na bok rodziny, to nie jest państwo z sercem, a my budujemy państwo z sercem, państwo dla wszystkich rodzin" - zaznaczył premier.

Morawiecki wskazał, że program "Rodzina 500 plus" jest programem dla przyszłości, "który zupełnie przebudował życie wielu rodzin". "Wraz z tym programem Polska zmienia się nie do poznania (...). Jestem przekonany, że stworzyliśmy nową przestrzeń dla rozwoju całego naszego kraju, wszystkich dzieci i całej młodzieży" - mówił szef rządu.

Premier ocenił, że rozszerzenie tego programu o wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka pokazuje m.in., że rząd "daje pełne zaufanie w ręce rodziców". "Ufamy rodzinom, ufamy rodzicom. To pokazuje stosunek państwa do rodzin. Chcemy, żeby on był jak najbardziej partnerski i taki jest" - dodał. Podziękował rodzinom za mądre wykorzystanie środków.

Morawiecki zapewnił, że rząd nie odejdzie i nie zmieni programu "Rodzina 500 plus".

Minister rodziny Elżbieta Rafalska wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczy w podsumowaniu 3-lecia programu 500 plus.

"Pamiętam jak ten program raczkował, stawał na nogi, osiągał swoje efekty. Dzisiaj widzimy, że życie polskich rodzin zupełnie się zmieniło od momentu wprowadzenia tego najbardziej przełomowego programu po transformacji w Polsce" - powiedziała Rafalska.

Dodała, że "do tej pory z budżetu państwa na program +Rodzina 500 plus+ przeznaczyliśmy 67 mld zł". "Z programu korzysta 3,6 mln dzieci. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. Warto było ten program wprowadzić" - podkreśliła minister rodziny.

Program "Rodzina 500 plus" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Zgodnie z projektem zmian w programie, od 1 lipca 2019 roku "500 plus" będzie również przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.(PAP)

