To był dzień. Najważniejsze fakty z 17 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. Dziś w krótszej i bardziej skondensowanej formie.

Temat koronawirusa nie schodzi z nagłówków mediów. Niestety, liczba zachorowań wciąż rośnie. Ministerstwo Zdrowia podało dane na koniec wtorku: 238 osób chorych, co oznacza przyrost o 61 osób w stosunku do poniedziałku. Niestety kolejna osoba zmarła, powiększając negatywny bilans do 5 osób. Pozostałe statystyki podane przez Ministerstwo Zdrowia na koniec dnia to: 833 osoby są hospitalizowane, 14,5 tys. osób objęto kwarantanną, blisko 23 tys. osób zgłoszonych jest do kwarantanny po powrocie do kraju, a 35,8 tys. osób objęta jest nadzorem epidemiologicznym. Z dobrych wieści – pacjent „zero” został wyleczony. Znacznie więcej na ten temat w naszym stale aktualizowanym artykule.

W sferze gospodarki, ale i finansów osobistych, wiadomością dnia jest obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Choć prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński od dawna zapowiadał, że spodziewa się raczej stabilizacji stóp procentowych na obecnych poziomach, epidemia koronawirusa i związane z nią negatywne skutki gospodarcze zmusiły RPP do działania, czyli obniżki podstawowych stóp procentowych. Dzięki temu spadnie oprocentowanie większości kredytów, ale i zmniejszy się presja na sektora bankowy, znajdujący się pod wirusową presją. Dokładne szacunki oszczędności na kredytach oraz wszystkie szczegóły dzisiejszej decyzji RPP można znaleźć w artykule Michała Żuławińskiego. Tymczasem banki już w poniedziałek zapowiedziały wakacje kredytowe dla kredytobiorców. Michał Kisiel opisuje szczegóły procedur w poszczególnych bankach.

Rynki od paru tygodni znajdują się w stanie wysokiej zmienności. Także wtorek nie odbiegał o tej nowej normy. Polska giełda tym razem zaserwowała nam jednak zielony kolor notowań, mocno odbijając się od dna. Indeks WIG20 wzrósł o 6,5 proc. będąc jednym z najmocniejszych indeksów w Europie. Podsumowanie dzisiejszej sesji w artykule: „WIG20 mocno w górę. Odbicie turystyki i odzieżówki”

Na giełdzie odbicie, a na rynku walutowym przeciwnie – polska waluta w szybkim tempie traci na wartości. To efekt koronawirusa i poniedziałkowej decyzji NBP. O tym, jak złoty słabnie można przeczytać w relacji naszego analityka.

Epidemia koronawirusa wpłynie bardzo mocno na gospodarkę, na poszczególne jej branże. Warto zapoznać się z możliwym bilansem zysków i strat, który opisujemy w artykule: „Które firmy stracą, a które zyskają na epidemii koronawirusa?”

18:41 Rewolucja w sklepach Biedronka

Ważne dla konsumentów. Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że wprowadza zmiany w funkcjonowaniu sklepów. Dotkną klientów i pracowników. Nowe godziny otwarcia, limit klientów przebywających jednocześnie w sklepie, większe odległości i osłony z pleksi przy kasach. Warto przeczytać.

18:01 Woś: Czuję się gorzej niż wczoraj, jak przy porządnej grypie

Pierwszy polski minister zarażany koronawirusem mówi szczerze jak jest. W mediach społecznościowych zdradza szczegóły przebiegu choroby.

17:24 Morgan Stanley: PKB Polski spadnie o 3,6 proc.

Bank inwestycyjny Morgan Stanley przewiduje czarny scenariusz dla Polskiej gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Tak dramatycznych prognoz spadku polskiego PKB nie przedstawił chyba jeszcze analityk żadnej instytucji.

17:04 Izrael śledzi telefony osób zakażonych koronawirusem

Wielki Brat czuwa. Izraelskie służby bezpieczeństwa i kontrwywiadu Szin Bet rozpoczęła śledzenie telefonów komórkowych osób zakażonych koronawirusem oraz potencjalnych zainfekowanych - poinformowali we wtorek zastępcy prokuratora generalnego.

16:58 WHO: Jesteśmy dopiero w początkowej fazie pandemii

Jeśli jest ktoś, kto poczuł już jakieś pierwiosnki optymizmu, to WHO umie je skutecznie zgasić. Odpowiedzialny z ramienia WHO za walkę z koronawirusem w Europie David Nabarro uważa, że Stary Kontynent znajduje się daleko od szczytu zakażeń Covid-19.

16:45 Litr płynu do dezynfekcji za 15 zł. Orlen zwiększa produkcję i obniża cenę

To będzie wkrótce zapewne element wyposażenia każdego gospodarstwa domowego. Spółka PKN Orlen w marcu wyprodukuje 2,5 mln litrów płynu wirusobójczego, a w kwietniu będzie to 4,5 mln litrów - zapowiedział we wtorek prezes spółki Daniel Obajtek. Dodał, że ceny na stacjach koncernu będą nadal obniżane.

16:22 Dietl: GPW przechodzi przez czyściec

W trudnej sytuacji prezes GPW próbuje znaleźć coś optymistycznego. Warszawska giełda przechodzi obecnie przez czyściec - uważa prezes GPW Marek Dietl. W opinii prezesa GPW obecne kłopoty są szansą na przyspieszenie części postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

15:55 Szczepionka przeciwko koronawirusowi testowana na ludziach

Naukowcy pracują w pocie czoła na coś, na co wszyscy czekają – na szczepionkę na koronawirusa. Chińskie władze zezwoliły naukowcom na rozpoczęcie testów eksperymentalnej szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi na ludziach – poinformował we wtorek partyjny dziennik „Renmin Ribao”.

15:50 Biznes włącza się do walki z koronawirusem

Firmy włączają się w walkę z koronawirusem. Przekazują pieniądze oraz niezbędne materiały. W Polsce do akcji wspierania rządu dołączyły m.in. Agata Meble, 4F, Grupa Lotos, Żabka, Fundacja Lotto, PGE czy KGHM. Na świecie środki przekazują. Tak trzymać!

15:40 Epidemia dziesiątkuje hotele w Polsce. "Świecą pustkami"

Epidemia koronawirusa szczególnie dotyka całą branżę turystyczną. Hotele w Polsce świecą pustkami. Choć nie ma zakazu prowadzenia działalności hotelarskiej, turyści rezygnują z podróżowania i wypoczynku w hotelach w obawie przed zarażaniem.

15:22 Ministrowie bez koronawirusa. Zarażenie w KRS

Polscy ministrowie są czyści. Przynajmniej, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem. Wszyscy ministrowie pozytywnie przeszli testy, które dały wynik negatywny ;)

15:12 KE proponuje nowe ramy pomocy państwa przez koronawirusa

Na to czekają przedsiębiorcy. Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe rozluźnienie zasad pomocy państwa, aby w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa rządy krajów członkowskich UE mogły wspierać zagrożone upadłością przedsiębiorstwa.

14:35 Energa: dostawy prądu i ciepła nie są zagrożone

Jeden z największych w Polsce dostawców prądu zapewnia, że dostawy energii elektrycznej i cieplnej nie są zagrożone, ale salony obsługi klientów i placówki Energi będą nieczynne do odwołania. Choć zgłoszenia o awariach są przyjmowane jak dotąd, to praca monterów w terenie jest ograniczona – informuje koncern energetyczny.

14:21 MEN obetnie pensje nauczycielom? Przez koronawirus

MEN szczerze o wynagrodzeniach nauczycieli. Tym, którzy będą wykonywali pracę zdalnie, zapłacimy normalnie, w przypadku gotowości do pracy – tylko wynagrodzenie zasadnicze- poinformował we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

14:14 ZUS nie daruje składek. Odroczy terminy płatności i zawiesi układy ratalne

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa zadeklarowane we wtorek przez Zakład. Czy przypadkiem te rozwiązania nie były dostępne od zawsze?

13:18 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożone

Nawet święto piłki nożnej musi się ugiąć przed epidemią. Unia Europejskich Związków Piłkarskich ogłosiła przełożenie mistrzostw Europy w piłce nożnej ze względu na epidemię koronawirusa. Impreza odbędzie się w przyszłym roku.

13:14 UE przedłuży termin składania wniosków dla rolników

Ważne dla rolników. Komisja Europejska postanowiła we wtorek zezwolić państwom UE na przedłużenie o miesiąc terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

12:04 Nowy pakiet antykryzysowy dla firm w związku z pandemią

Finansowanie z funduszy UE kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów to część propozycji, które znalazły się w nowym pakiecie antykryzysowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pakiet ma pomóc osobom, firmom i organizacjom pozarządowym.

11:50 UOKiK sprawdzi ceny żywności i produktów higienicznych

Wszyscy do walki ze spekulacją. Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych; powstanie zespół, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych - poinformował we wtorek w komunikacie Urząd Ochrony.

11:20 Poczta Polska przywraca wysyłanie części przesyłek za granicę

Poczta Polska wznowiła wysyłanie części przesyłek, np. listów i paczek, m.in. do Niemiec, Czech, Słowacji - poinformowała we wtorek spółka.

10:52 ArcelorMittal odkłada uruchomienie wielkiego pieca w Krakowie w związku z epidemią

Wielki piec w hucie w Krakowie nie ma szczęścia. Najpierw ArcelorMittal go wygasił, potem chciał uruchomić, ale jednak nie uruchomi. Koncern odkłada w czasie uruchomienie wielkiego pieca z powodu epidemii.

10:34 Wizz Air zwróci do 120 proc. pierwotnej ceny rezerwacji

Wizz Air zwróci w sposób automatyczny 120 proc. pierwotnej ceny rezerwacji na konta WIZZ dla klientów indywidualnych, o ile klient zechce wykorzystać te pieniądze na przelot w ciągu dwóch lat. Jeśli nie, otrzyma zwrot ceny rezerwacji na konto.

10:06 Filipiny zamykają rynki finansowe z powodu koronawirusa

Filipiny są pierwszym krajem, który zdecydował się na zamknięcie swoich rynków finansowych. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa. To pierwszy duży kraj, który zdecydował się na taki drastyczny krok.

09:54 Piontkowski: Szkoły mogą być zamknięte dłużej

Prawdopodobnie dwutygodniowa przerwa w szkołach zostanie wydłużona - powiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie będzie wynikać z wytycznych ministra zdrowia i GIS. To nie zapowiada rychłego końca epidemii.

09:50 Amazon zatrudnia i podnosi pensje

Zatrzymanie działalności części firm spowoduje zapewne zwolnienia części pracowników. Jednak nie wszystkie branże odczuwają negatywne skutki - dla niektórych jest to czas rozwoju działalności. Jedną z nich jest handel internetowy. Amazon ogłosił, że zatrudni 100 000 osób.

09:46 Operatorzy przygotowani na większy ruch w sieci

Wielu z nas posłuchało akcji #zostanwdomu, przez co zapewne częściej korzystamy z internetu. Nie ma żadnego problemu z siecią, operatorzy są przygotowani na większy ruch - zapewnia minister cyfryzacji Marek Zagórski, powołując się na sprawozdania operatorów.

07:00 W ciągu doby zmarło 345 osób Włochów

Z Włoch wciąż otrzymujemy hiobowe wieści, z innych krajów także nienajlepsze. Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hans Kluge wezwał we wtorek wszystkie państwa kontynentu do podjęcia jak najbardziej radykalnych działań, aby powstrzymać pandemię nowego koronawirusa.

Jest życie poza koronawirusem

18:14 Telewizja Polsat chce kupić spółki Grupy Interia

Szykuje się duże przejęcie. Zarząd Telewizji Polsat zdecydował o złożeniu oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia - poinformował Cyfrowy Polsat we wtorkowym komunikacie.

18:08 Skorygowana EBITDA grupy KGHM poniżej konsensusu

Jeden z największych na świecie producentów miedzi opublikował wyniki finansowe za ub. rok. Wyniki okazały się niższe od oczekiwań.

16:15 Szara strefa w grach hazardowych online słabnie

Co piąta złotówka postawiona w grach hazardowych przez internet stanowiła w 2019 r. przychód firm działających w szarej strefie. Od 2016 r. udział szarej strefy w tej branży w Polsce spadł o ponad 60 proc. – wynika z raportu Krajowej Administracji.

15:06 Tauron: Odpisy obniżą wynik netto grupy o 838 mln zł

Tauron utworzy dodatkowy odpis w segmencie wytwarzania w związku z przesunięciem terminu oddania bloku w Jaworznie - poinformowała spółka w komunikacie. Łączny wpływ odpisów na obniżenie wyniku netto grupy wynosi 838 mln zł.

13:52 GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na odcinek S7

Budowa dróg nie ustaje. Przynajmniej na papierze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Moczydłem na granicy woj. małopolskiego i świętokrzyskiego i węzłem Miechów o długości ok. 18,7 km.

10:03 "Mikrorachunek podatkowy zadłużony na 2,44 zł". To kolejne oszustwo

Strzeżcie się. MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi rzekomego zadłużenia mikrorachunków podatkowych; apeluje, by nie klikać na podany w nich link i nie wpłacać pieniędzy.

