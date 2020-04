Rząd rozszerza tarczę antykryzysową

Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł - poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, który przedstawiał we wtorek szczegóły kolejnego rządowego projektu ustawy z tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego rząd będzie na bieżąco uzupełniać rozwiązania prawne i finansowe w ramach tarczy antykryzysowej - oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller.

Schreiber podkreślił, że rządowy projekt jest uzupełnieniem tarczy antykryzysowej i ma służyć m.in. ochronie miejsc pracy.

W projekcie znalazło się:

rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników,

wydłużenie do trzech miesięcy wsparcia dla osób na umowach cywilnoprawnych,

zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,

zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z tarczy,

wprowadzenie nielimitowanego internetu w ramach dostępu do stron gov.pl i usług medycznych,

rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO-sy,

szybsza realizacja ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, rozwiązania dla szkół dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracy zdalnej,

wydłużenie terminów administracyjnych,

uproszczenia usług pocztowych.

"Całość tych rozwiązań, tego pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł" - poinformował Schreiber.

Zwolnienie z ZUS-u dla większych firm

Firmy zatrudniające do 50 osób będą mogły korzystać ze zwolnienia ze składek na nieco innych warunkach niż mikrofirmy - oświadczyła Emilewicz. Według niej przedsiębiorcy zatrudniający do 10 do 49 pracowników będą mogli liczyć na 50 proc. ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne.

„Będzie to ulga oparta o bardzo proste oświadczenie, nad którym pracuje już ZUS. Mamy nadzieję, że (…) wraz z podpisem prezydenta pod ustawą ZUS będzie gotowy udostępnić te świadczenia” - powiedziała Emilewicz.

Jak dodała minister, w nowym pakiecie znajdzie się też „element płynnościowy”, czyli fundusz gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm. Pozwalał będzie zaciągnąć kredyt gwarantowany do 80 proc. o wartości do 250 mln zł, z tego funduszu będzie można rakże finansować spłatę odsetek od innych kredytów - zaznaczyła Emilewicz.

Pożyczki z 15-miesięczną karencją

"Proponujemy zmianę w zakresie Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP także będzie udzielać gwarancji i kredytów i będzie się koncentrować przede wszystkim na mniejszych firmach" - powiedziała Emilewicz.

"Pomoc będzie polegała na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie" - dodała minister.

Emilewicz zapowiedziała też, że przedstawiane we worek projekty zmian do tarczy antykryzysowej nie są ostatnimi propozycjami rządu.

"Jesteśmy o tym przekonani, że to nie są nasze ostatnie ustawowe słowa (...), jakie dajemy przedsiębiorcom, abyśmy mogli w miarę bezpiecznie przetrwać kryzys, z którym się obecnie mierzymy" - podkreśliła minister.

Rozmrożenie gospodarki

„W Ministerstwie Rozwoju już dziś podjęliśmy działania ws. scenariuszy wychodzenia z kryzysu i odmrażania gospodarki. Nie mówimy o żadnej dacie, tylko o wariantach i kolejności, w jakiej to powinno się odbywać” - oświadczyła Emilewicz na konferencji prasowej.

Jak podkreślała, w tym celu MR korzysta z rozwiązań azjatyckich, czyli doświadczeń tych państw, w których epidemia się rozpoczęła 2-3 miesiące wcześniej, ale przygląda się też, co planują rządy np. Niemiec czy Austrii.

„Wiemy, że powrót do normalności nie nastąpi z dnia na dzień, to nie jest tak, że z dnia na dzień wrócimy do wszystkich naszych nawyków, jakie mieliśmy przed pandemią” - stwierdziła minister. Jak wskazała , m.in. wychodzenie z kryzysowego zamrożenia wymaga np. specjalnych protokołów bezpieczeństwa w zakładach pracy, szkołach itp.

Przedsiębiorstwa chętnie korzystają z tarczy antykryzysowej

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika - jak mówiła Emilewicz - "że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców planuje skorzystać z dofinansowania proponowanego przez nas do utrzymania pracowników w zatrudnieniu". "Skorzystają z postojowego czy dopłat do wynagrodzeń przedsiębiorstw znajdujących się w trudnościach" - wskazała.

Najbardziej tymi rozwiązaniami, jak dodała, są zainteresowane duże firmy. "To jest aż 90 proc. wskazań" - zaznaczyła.

Według minister Maląg statystki pokazują, że tarcza zadziałała. "; wśród tych ponad 340 tys. wniosków mamy ok. 250 tys. wniosków o zwolnienie ze składki ZUS, ok. 56 tys. wniosków zostało złożonych na tzw. postojowe. Dla mikroprzedsiębiorców zaproponowaliśmy małe pożyczki; zostało złożonych już ok. 31 tys. wniosków" - poinformowała Maląg.

Dodał, że zostało także złożonych prawie 3 tys. wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. "Tutaj pracodawcy występują o środki na ochronę miejsc pracy, na ochronę środków na wynagrodzenia. Na ten moment, przez ten niespełna tydzień funkcjonowania tarczy antykryzysowej o wsparcie wystąpili pracodawcy do ponad 100 tys. miejsc pracy; to wsparcie szacujemy razem z mikropożyczkami na ponad 700 mln zł.

Zmiany będą kosztować finanse publiczne ok. 18,5 mld zł

Wpływ nowego pakietu w 2020 r. na sektor finansów publicznych określono na minus 18,5 mld zł (wg OSR do projektu), na co składają się wydatki 11,5 mld zł i ubytek dochodów w kwocie 6,9 mld zł.

Źródła finansowania nowych rozwiązań wg OSR to:

budżet państwa,

obligacje Skarbu Państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,

środki własne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

środki własne 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej.

Koszt wdrożenia mechanizmów wskazanych w projekcie ustawy określono jako "szacunkowy", ze względu na brak możliwości (na moment przygotowania projektu ustawy) wskazania docelowej liczby potencjalnych beneficjentów narażonych na skutki związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na terytorium RP.

Koszty propozycji

Szacunkowy skutek finansowy dwóch dodatkowych wypłat świadczenia postojowego (bez uwzględnienia skutków finansowych wypłaty tego świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wynosi 3,93 mld zł (w wariancie maksymalnym 8,21 mld zł).

(bez uwzględnienia skutków finansowych wypłaty tego świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) (w wariancie maksymalnym 8,21 mld zł). Rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłacania składek , do zatrudniających do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, przy uwzględnieniu zasady dofinansowania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc to miesięczny koszt ok. 2,1 mld zł . Całkowity szacowany koszt rozszerzenia zwolnienia za okres 3 miesięcy wynosi ok. 6,3 mld zł. Dodatkowo zwolnienie ze składek wszystkich spółdzielni socjalnych powoduje szacunkowy koszt za 3 miesiące wynoszący 5,7 mln zł, natomiast nie uwzględnienie w liczbie ubezpieczonych uprawniających do zwolnienia ze składek pracowników młodocianych, spowoduje szacunkowy wyższy koszt za 3 miesiące wynoszący ok. 31,2 mln zł.

, do zatrudniających do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, przy uwzględnieniu zasady dofinansowania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej . Całkowity szacowany koszt rozszerzenia zwolnienia Dodatkowo zwolnienie ze składek wszystkich spółdzielni socjalnych powoduje szacunkowy koszt za 3 miesiące wynoszący 5,7 mln zł, natomiast nie uwzględnienie w liczbie ubezpieczonych uprawniających do zwolnienia ze składek pracowników młodocianych, spowoduje szacunkowy wyższy koszt za 3 miesiące wynoszący ok. 31,2 mln zł. Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. Wśród potencjalnych beneficjentów jest 2,146 mln mikrofim (dane GUS, 2018). Założono, że o pożyczkę wystąpi 90 proc. z nich (tj. ok. 1,931 mln przedsiębiorców) oraz, że 90 proc. spośród nich nie zaprzestanie prowadzić działalności w ciągu 3 miesięcy (1,738 mln). Przy powyższych założeniach, szacowana łączna wartość pożyczek wyniesie ok. 9,657 mld zł, z czego pożyczki o wartości ok. 8,691 mld zł zostaną umorzone. Po uwzględnieniu odsetek od nieumorzonych pożyczek, całkowity koszt instrumentu dla Funduszu Pracy wynosi ok. 8,641 mld zł. Koszt rozszerzenia instrumentu w stosunku do obowiązującej dotychczas wersji przepisów to ok. 7,456 mld zł.

autor: Mateusz Roszak, Karol Kostrzewa

tus/ asa/