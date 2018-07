Świetne przyjęcie "Mayhem Combat". Kurs Vivid w górę

W ubiegły czwartek w sklepach App Store pojawiła się kolejna gra notowanego na GPW Vivid Games - bijatyka "Mayhem Combat". Tytuł został ciepło przyjęty przez graczy, a warto pamiętać, że premiera na najważniejszej platformie - Androidzie - jeszcze przed "Mayhemem".

W ubiegłym tygodniu "Mayhem Combat" był jedną z najchętniej pobieranych gier akcji w sklepie Apple App Store i trafił m.in. do zestawienia TOP10 w tej kategorii w ponad 25 krajach. Ocena graczy w sklepie to 4.6/5. Kluczowe portale branżowe pozytywnie oceniły produkcję z Vivid Games. "Pocket Gamer" porównał produkcję bydgoskiego studia do hitów takich jak "Super Smash Bros" czy "Clash Royale" i docenił zwłaszcza przyjemność, jaką zapewnia rozgrywka.

Łącznie grę pobrało już ponad 400 tysięcy graczy. Sukces może być jednak jeszcze większy, dopiero bowiem na 13 lipca zaplanowana została premiera gdy w Google Play, która umożliwi sięgnięcie po "Mayhem Combat" posiadaczom Androida.

- Pozytywny odbiór i zaangażowanie graczy motywuje do dalszej pracy. Gra posiada dużą ilość multiplayerowych trybów rozgrywki, wiele postaci i broni, tym niemniej mamy sporo pomysłów na dalszy jej rozwój – podkreśla Mateusz Dzikowski, Product Owner "Mayhem Combat".

"Mayhem Combat" to gra free-to-play, którą pobrać można za darmo, jej model biznesowy bazuje jednak na mikropłatonościach. - Walcz o dominację w różnych trybach jako jeden z bohaterów i bohaterek o unikatowych specjalizacjach. Zbieraj setki przedmiotów, broni oraz umiejętności i wykorzystuj je by stworzyć własny styl gry. Stań się częścią globalnego konfliktu i walcz z innymi graczami w rankingowym trybie multiplayer, gdzie liczy się każdy cios - czytamy w opisie gry na stronie Vivid Games.

Warto dodać, że podobnym sukcesem do "Mayhema" Vivid Games chwaliło się niemal dokładnie miesiąc temu. Wówczas również 400 tys. pobrań w tydzień od premiery udało się przekroczyć grze „Space Pionner”.

Wszystko to przekłada się na dobry klimat wokół akcji spółki. Tylko dzisiaj akcje Vivid Games drożeją o 11,5 proc., od początku roku spółka zyskała jednak aż 154 proc. Czerwiec przyniósł wprawdzie lekkie ochłodzenie nastrojów, ostatnie wzrosty sprawiły jednak, że spółka znów znalazła się w pobliżu dwuletnich maksimów.

