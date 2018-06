Udana premiera gry „Space Pionner”. Kurs Vivid Games w górę

Najnowsza gra Vivid Games została bardzo pozytywnie przyjęta. „Space Pioneer” otrzymuje dobre recenzje i już w pierwszym tygodniu pobrało ją ponad 400 tys. użytkowników iOS. Wkrótce producent planuje także wydanie dwóch kolejnych gier. Akcje spółki dziś mocno drożeją.

Debiut gry „Space Pioneer” w sklepie Apple App Store to pierwsza z trzech zapowiedzianych na ten rok premier bydgoskiego studia. Gra notuje bardzo wysokie oceny graczy, a już za tydzień ma zadebiutować w sklepie Google Play oraz Samsung Galaxy Apps.

W pierwszym tygodniu dystrybucji gra zajęła wysokie pozycje w rankingach sklepu Apple App Store, plasując się w TOP10 najczęściej pobieranych gier RPG w ponad 100 krajach. Pocket Gamer przyznał jej wyróżnienie „Silver Award”, a Touch Arcade ocenę 5/5 oraz wyróżnienie tytułem gry tygodnia. „Recenzje podkreślają wysoki poziom dopracowania, artystyczną oprawę wizualną, wciągającą rozgrywkę oraz intuicyjność obsługi. Gracze przyjęli grę z nie mniejszym entuzjazmem – globalna średnia ocen to 4,8/5” – podaje spółka.

Co ważne, „Space Pioneer” okazał się także sukcesem sprzedażowym. „W pierwszym tygodniu grę pobrało ponad 400 tys. użytkowników iOS” – czytamy w komunikacie Vivid Games. Informacje te zatem bardzo pozytywnie odebrali inwestorzy, akcje spółki drożeją dziś o blisko 20 proc.

Podobnie jak pozostałe tytuły w portfolio – „Space Pioneer” to gra w modelu biznesowym free-to-play, w którym Vivid Games specjalizuje się od kilku lat. Gry dostępne w tym modelu są nieustannie rozwijane i dostosowywane do wymagań graczy, co z czasem powinno umożliwiać coraz lepszą ich monetyzację. Zaletą tego modelu jest możliwość osiągania stabilnych, wieloletnich przychodów ze sprzedaży, oczywiście pod warunkiem pozytywnego przyjęcia produkcji.

„Premiera w sklepie App Store to początek komercyjnej eksploatacji tytułu. Już za tydzień rozpoczynamy promocję gry na platformie Android, a w kolejnych miesiącach poszerzymy sieć dystrybucji o kolejne kanały dystrybucji. Jesteśmy zadowoleni z jakości produktu, potwierdzonej przez wysokie oceny prasy i graczy. W przyszłości zamierzamy kontynuować działania promocyjne jak również inwestować w dalszy rozwój produktu co pozwoli zwiększać metryki użytkowe i monetyzacyjne. O wynikach będziemy systematycznie informować rynek” – informuje Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.

Ponadto jeszcze w czerwcu do sprzedaży ma trafić także inna gra tego studia, bijatyka „Mayhem Combat”. W sierpniu natomiast portfolio ma zostać poszerzone o futurystyczne wyścigi – „Gravity Rider”.

Vivid Games to developer gier mobilnych,obecny na polskiej giełdzie od czerwca 2012 r. Jak dotąd, największym sukcesem spółki był „Real Boxing”, który jest uznawany za najlepszą serią bokserską dostępną na platformach mobilnych.

Adam Hajdamowicz