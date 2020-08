Skromny start PPK w budżetówce

Polacy nie mają zaufania do systemu emerytalnego

W pierwszym etapie do PPK przystąpiło w sumie 39 proc. pracowników firm zatrudniających co najmniej 250 osób. - Wskaźnik partycypacji wśród osób do 50. roku życia wyniósł około 50 proc., a mógłby być jednak wyższy - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.