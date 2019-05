Schetyna: To, co robi PiS w sprawie powodzi, to polityczny kabaret

To, co robi PiS w sprawie powodzi, to polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo - powiedział w czwartek podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Chorzowie lider PO Grzegorz Schetyna.

Zdaniem lidera Platformy problemy związane z powodzią są "niezdarnie" rozwiązywane. "Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy" - mówił Schetyna. "Szczególnie jeśli jest w PiS przebiera się i widać, że to jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo" - dodał.

Według Schetyny jednak "Polacy to widzą i wystawią ocenę".

Lider PO wspomniał też o czwartkowym proteście niepełnosprawnych. W tym kontekście nawiązał do ubiegłorocznego protestu w Sejmie. "" - mówił Schetyna.

"Taka jest prawda o tych ludziach i ich stosunku do wszystkiego tego, co jest poza PiS, co potrzebuje wsparcia i pomocy. Do wszystkich, którzy oczekują od państwa ludzkich, normalnych odruchów. Takich ludzkich odruchów nie ma rząd PiS i nigdy nie będzie miał" - zaznaczył.

Zapewnił też, że Koalicja słyszy "krzyk rozpaczy" niepełnosprawnych. "O nich pamiętamy i będziemy pamiętać" - podkreślił.

pś/ mtb/