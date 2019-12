Sasin: Rząd może zrekompensować odbiorcom indywidualnym wzrost cen energii

Rząd ma przygotowane rozwiązania, by gospodarstwa domowe nie odczuły wzrostu cen energii. Mogą to być rekompensaty dla samych odbiorców - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Tak jak mówiłem, zrobimy wszystko, by gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki cen prądu" - powiedział Sasin w radiu RMF FM.

"Są różne metody, by podwyżki nie było. W 2019 r. zrobiliśmy ustawowe zamrożenie cen, czyli budżet rekompensował to wprost firmom energetycznym. Istnieją również inne metody, np. rekompensaty dla samych odbiorców. (...) Mamy przygotowane rozwiązania prawne, o których będę mówić, w sytuacji gdy będzie jasność co do werdyktu URE. To mogą być przecież rekompensaty dla odbiorców" - dodał wicepremier.

Zaznaczył, że Urząd Regulacji Energetyki jest instytucją niezależną, która analizuje wnioski firm energetycznych i bada uzasadnienie oczekiwania przez nie wzrostów cen.

We wtorek odbędzie się konferencja prasowa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca taryf na 2020 r. Jak podano w zaproszeniu, na spotkaniu zostaną przedstawione m.in. informacje dotyczące postępowań prowadzonych w ostatnich tygodniach przez prezesa URE oraz szacunkowe zmiany płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych. (PAP Biznes)

