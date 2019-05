Rusza nowy serwis VoD. TVN24 GO skupi się na newsach

Grupa TVN Discovery Polska startuje z TVN24 GO - płatną platformą, która będzie gromadzić programy informacyjne i publicystyczne ze stacji TVN24 i TVN24 BiS.

Jak informują Wirtualnemedia, poza streamem stacji TVN24 i TVN24 BiS platforma udostępni dwa dodatkowe streamy, gdzie pokazywane będą treści, które dzieją się jednocześnie z innymi wydarzeniami i z tego powodu nie weszły o głównej ramówki. Platforma działa w wersji beta. Programy mają być dostępne na TVN24 GO od razu po emisji w telewizji i w całości.

Ile to kosztuje?

Będą dostępne trzy formy płatności: jednodniowy za 5 zł, miesięczny za 10 zł i roczny za 100 zł, oraz trzy profile użytkownika umożliwiające korzystanie na trzech urządzeniach. Korzystanie ze streamów audio TVN24 i TVN24 BiS ma być darmowe.

Dla kogo to rozwiązanie? Jak tłumaczy Maciej Gozdowski z zarządu TVN Digital, przede wszystkim dla fanów informacji i stacji TVN24, ale i dla użytkowników platform VOD, którzy nie oglądają linearnej telewizji oraz dla osób korzystających z telewizorów podłączonych do internetu (smart tv).





Nie wiadomo, jakie są koszty uruchomienia nowej platformy ani prognozy co do liczby jej subskrybentów. Firma jest natomiast zainteresowana włączeniem TVN24 GO do ofert sieci kablowych, platform cyfrowych czy sieci telekomunikacyjnych.

TVN24 GO to kolejna płatna oferta internetowa Grupy TVN Discovery Polska - od listopada 2017 roku wspólnie z platformą nc+ firma tworzy Player.pl, który obejmuje stacje telewizyjne (m.in. Grupy TVN, Canal+, HBO i Eleven Sports) i treści VOD. W marcu br. Player.pl miał 3,64 mln realnych użytkowników i 41,47 mln odsłon, a aplikacja mobilna serwisu - 1,15 mln użytkowników (według badania Gemius/PBI).

Z badań Nielsena wynika, że stacja TVN24 jest najpopularniejszą stacją tematyczną w Polsce z udziałem w rynku w wysokości 4,14 proc. (TVP Info ma 3,43 proc. udziału).

KWS