Premier: Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2020 r., budżet jest zrównoważony - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu rządu. Z wypowiedzi premiera wynika, że mimo wycofania się ze zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS udało się zachować zrównoważony budżet dzięki m.in. zmianom w zakresie uszczelniania systemu podatkowego.

Projekt ustawy budżetowej rząd przyjął wcześniej we wrześniu. Zgodnie jednak z zasadą dyskontynuacji parlament kolejnej kadencji nie może pracować nad projektami, które zostały wniesione w czasie poprzedniego Sejmu i nie zostały uchwalone.

Projekt budżetu na przyszły rok - tak jak ten wrześniowy - zakłada, że dochody i wydatki państwa będą takie same i wyniosą po ok. 435,3 mld zł. Oznacza to, że budżet będzie zrównoważony.

"Jestem przekonany, że to jest najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat" - mówił premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Premier dodał, że projekt ustawy zawiera m.in. projekt 500+ na pierwsze dziecko i obniżkę PIT z 18 proc. do 17 proc. "Wszystko utrzymujemy w kształcie takim, jak obiecaliśmy. Także w tym projekcie znajdują się nasze projekty dla młodych ludzi, bez podatku PIT dla ludzi do 26 r.ż., obniżony podatek PIT z 18 na 17 proc. dla 24 mld ludzi. (...) także 13 emerytura dla wszystkich emerytów, ale także dla rencistów została przyjęta dziś i jest ona także częścią tego budżetu" - powiedział.

Z wypowiedzi premiera wynika, że mimo wycofania się ze zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS udało się zachować zrównoważony budżet dzięki m.in. zmianom w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Dodał, że "zwiększono wydatki na służbę zdrowia".

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu, Ministerstwo Zdrowia przygotuje w I kwartale 2020 roku projekt tzw. ustawy cukrowej, nakładającej dodatkowe opłaty na wyroby zawierające określone dodatki. Dodatkowe opłaty nałożone będą też na tzw. małpki.

Budżet ten wypełnia również zobowiązania sojusznicze - mówił, dodając, że ma na myśli budżety bezpieczeństwa.

"Cała sfera społeczna jest zabezpieczona w tym budżecie. Sfera bezpieczeństwa - wewnętrznego, zewnętrznego również. Ale także ta, na której tak bardzo mi zależy, czyli sfera aspiracji Polaków, rozwoju, szybszego rozwoju gospodarczego, dobrego, zdrowego rozwoju gospodarczego" - powiedział szef rządu.

"W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce, brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe pomiędzy Chinami a USA, które prowadzą do pewnych perturbacji gospodarczych na świecie, tworzą taką sytuację, że dzisiaj ten stabilny, zrównoważony budżet daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa na rok 2020" - ocenił premier.

Podczas konferencji Morawiecki dodał, że w zrównoważeniu budżetu ważna była też sfera uszczelnienia nielegalnego handlu odpadami oraz pojawienie się dodatkowych dochodów z VAT. drowy rozwój to taki, który opiera się na finansach publicznych, będących w dobrym stanie. "A nasze finanse publiczne, chyba nigdy - trzeba powiedzieć tak uczciwie - nie były w tak dobrym stanie, dzięki uszczelnieniu podatków, pogonieniu mafii VAT-owskich" - wskazał premier.

Premier powiedział, że w całym sektorze finansów publicznych będzie niewielki deficyt.

autor: Michał Boroń, Aneta Oksiuta

